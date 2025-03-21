Мошенники действуют корпоративно

Больше половины российских компаний сталкиваются с хищениями со стороны сотрудников, об этом говорится в исследовании аналитиков Б1. Чаще всего корпоративное мошенничество затрагивает бизнес из сферы IT, медиа, добывающей и энергетической отраслей. Реже такое происходит в банках, финансовых и страховых компаниях. В половине случаев хищения не превышали 10 млн руб. Впрочем, практически каждая пятая опрошенная компания сообщила, что таким образом лишилась более 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Корпоративное мошенничество приводит не только к финансовым потерям, оно также сказывается на репутации бизнеса и снижает мотивацию сотрудников, заметил правозащитник в сфере предпринимательства Александр Хуруджи: «Как правило, речь идет о хищении имущества компаний и искажении отчетности для обмана заинтересованных лиц. Это могут быть как покупатели бизнеса, так и его владельцы. Так, энергосбытовой холдинг ежегодно продавал какое-то количество дебеторки юридическим предприятиям, которые дальше взыскивали эти денежные средства с должников. Корпоративные мошенники под видом просроченной туда домешивали вполне себе взыскиваемую качественную задолженность и, соответственно, оценивали ее по заниженной ставке, таким образом нанося ущерб предприятию. Таким образом то, что стоило 80 руб. или 100 руб., условно, они продавали за 15-20%, с очень большим дисконтом».

При этом зачастую работодатели стараются не афишировать такие преступления и не доводить дело до суда, рассказал “Ъ FM” адвокат московской коллегии адвокатов «Плесовских и партнеры» Роман Беланов: «Тот, у кого что-то похитили, должен же сообщать об этом сотрудникам полиции. Так вот в основном компании не выносят сор из избы и разбираются внутри с нечистоплотными сотрудниками. Соответственно, уголовно-правовая квалификация такого инцидента в качестве мошенничества или кражи невозможна, просто потому что у нас нет потерпевшего.

Иногда бизнес все-таки пишет такие заявления, но, по-моему, они достаточно редки. Для того чтобы, скажем так, уголовно-правовые последствия наступали, об этом нужно сообщать правоохранителям.

Если компания действительно этого захотела, она пойдет не в суд, а именно в полицию. Тогда будет квалификация этих действий, в зависимости от способа хищения это может быть "кража", может быть "мошенничество". Уголовное дело возбуждается, и правоохранительные органы направляют в суд».

Как следует из данных опроса владельцев бизнеса, хищения чаще всего выявляют после внутреннего аудита либо с помощью анонимных жалоб. Подозрения возникают, если сотрудники противятся проведению проверок, либо становится известно, что они как-то связаны с контрагентами. При этом в половине случаев кражи раскрываются случайно. Как компании могут бороться с мошенниками в штате? Главный юрист МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Олег Попов считает, что главным образом бизнес должен усиливать внутренний контроль и проверки:

«По моим наблюдениям как эйчара, если в компании не выстроены системные процессы, такое мошенничество будет процветать. Человек так психологически устроен, что если нет контроля (это нейтральное слово, "контроль" в данном случае — просматриваемость бизнес-процессов на всех уровнях), то к рукам часто прилипает. Иногда нужно просто обладать очень высокими моральными качествами, чтобы воздержаться от присваивания того, что плохо лежит. При этом я не верю в детектор лжи, потому что и его очень просто обойти. Если человек склонен к обману, к мошенничеству, то он обманет и технику, и систему тестирования на входе.

Единственное, что может уберечь собственников от корпоративного мошенничества, — это прозрачные механизмы контроля, а также аудит всех систем».

По данным аналитиков компании «Технологии доверия», типичный внутрикорпоративный нарушитель — это руководитель среднего или высшего звена, проработавший в компании от пяти до десяти лет. Как правило, речь о мужчине в возрасте от 30 до 40 лет.

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Андрей Дубков