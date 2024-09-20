Перемены в бизнесе вызвали рост числа мошенничеств

В последние годы российские организации стали чаще сталкиваться со случаями внутрикорпоративного мошенничества, показало исследование компании «Технологии доверия» (ТеДо). О нарушениях внутри компании сообщили 70% опрошенных представителей бизнеса. В 2018 году по итогам аналогичного опроса этот показатель составлял 66%. Для сравнения, общемировой уровень распространенности этого явления оценивается в 46%.

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Причинами прироста числа мошенничеств в компаниях называют происходившие в 2022–2023 годах изменения в структуре бизнеса, в цепочках поставок, в составе руководства и акционеров. Происходившие перемены в компаниях, как известно, во многом были вызваны санкциями. 15% опрошенных отметили снижение случаев мошенничества из-за усиления контроля внутри компаний.

Чаще всего респонденты заявляли об известных им случаях незаконного присвоения активов — 64% от числа заявивших о нарушениях в 2023 году против 53% в 2018-м. Резко возросла доля мошенничеств при закупках — 50% против 35%, чуть чаще бизнес сталкивается и со случаями коррупции и коммерческого подкупа — 43% против 41%. Финансовый ущерб от мошенничеств, по мнению 56% респондентов, растет. Треть опрошенных оценили его в более чем 100 млн руб., 10% — в 25–100 млн руб., 54% — в 1–25 млн руб. Помимо прямого ущерба, компании несут расходы на меры реагирования: затраты на проведение расследований, привлечение юристов и консультантов в 13% случаев превысили 100 млн руб. Косвенные потери — ухудшение морального климата в коллективе, потеря сотрудников и рост недоверия к руководству.

Портрет внутрикорпоративного нарушителя: мужчина, руководитель среднего или высшего звена 30–40 лет, проработавший в компании на момент нарушения 5–10 лет. За мошенничество нарушителям грозит увольнение (об этом сообщили 30% опрошенных), дисциплинарные и административные наказания (25%), требование о возмещении ущерба (20%). Однако в 10% случаев сотрудники не несут серьезных последствий — чаще всего это руководители высшего звена. В ТеДо полагают, что в таких случаях нарушения связаны скорее с несоблюдением внутренней политики, а ущерб отсутствует или несопоставим с потерями от ухода нарушителя.

Диана Галиева