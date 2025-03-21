Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» мирной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших контактах» с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, стороны сформулировали «очертания» будущей сделки по урегулированию российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами, и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Он выразил надежду, что «довольно скоро» стороны достигнут перемирия, а затем будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. По словам господина Трампа, среди прочего уже обсуждаются вопросы о «разделе земель».

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился около двух часов. Российский президент принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Украине. 19 марта американский президент созвонился с Владимиром Зеленским, чтобы «сблизить» позиции сторон. Украинский президент также согласился прекратить удары по энергообъектам.

Лусине Баласян