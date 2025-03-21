Импорт американского сырья и товаров в Китай рухнул из-за тарифных войн

С начала года ввоз Китаем из США некоторых товаров и сырья упал на десятки процентов на фоне войны тарифов между странами. Как следует из данных главного таможенного управления КНР, которые публикует Bloomberg, закупки Китаем американского хлопка в январе—феврале упали почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Импорт американских автомобилей упал на 70%, закупки нефти и СПГ — более чем на 40%. Кроме того, на треть упали закупки оборудования для производства полупроводников. В то же время из отчетности таможенного управления видно, что импорт некоторых наименований продукции из США успел вырасти за первые два месяца года до введения пошлин Китаем. Так, импорт сои в январе—марте взлетел почти на 50%, до $4,2 млрд. Почти вдвое выросли закупки процессоров и полупроводников. Общий объем импорта Китая из США за первые два месяца года вырос всего на 2,7% в годовом выражении, до $27 млрд.

Китай, Япония и Южная Корея укрепляют экономические отношения на фоне тарифной войны США, подробнее об этом — в материале «Встреча на выгодном уровне».

Алена Миклашевская