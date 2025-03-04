Китай, Канада и Мексика ответили на пошлины США

Китай, Канада и Мексика ответили на тарифы США, которые вступили в силу во вторник, 4 марта. Тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. На китайские товары пошлины повышены с 10% до 20%.

КНР ввела дополнительные пошлины в размере 10–15% на товары из США, передает газета South China Morning Post. Кроме того, Китай объявил о расширении списка экспортного контроля, включив в него 15 американских компаний. По версии Пекина, они «представляют угрозу национальной безопасности и интересам Китая». Внесение в список означает, что им запрещен экспорт товаров двойного назначения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава введет ответные 25-процентные пошлины на американские товары. Канада также призвала США пересмотреть свои тарифы. «В случае если пошлины США не будут отменены, мы ведем активные и постоянные переговоры с провинциями и территориями для принятия ряда нетарифных мер»,— приводит слова господина Трюдо пресс-служба его офиса.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила на пресс-конференции в понедельник, 3 марта, что у администрации есть план ответных мер на пошлины США, передает Associated Press. Детали госпожа Шейнбаум не привела.

Подробнее о пошлинах США — в материале «Ъ» «В зеркальных пошлинах отражаются риски».