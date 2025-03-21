Германия выделила еще €3 млрд на военную помощь Украине в 2025 году

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи на €3 млрд, передает AFP. Средства предназначены для закупки боеприпасов, беспилотников, бронетхники и систем ПВО. Это решение откладывалось несколько месяцев из-за разногласий в коалиционном правительстве уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Выделение средств было утверждено вслед за одобрением Бундесратом (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) поправок к конституции, позволяющих снять ограничения на оборонные расходы. О планах выделить Украине дополнительные €3 млрд в 2025 году министр финансов Йорг Кукис cообщал в письме бюджетному комитету парламента на уходящей неделе.

Германия направит €3 млрд на военную помощь Украине в дополнение к €4 млрд, заложенным в бюджете на этот год. В период с 2026 по 2029 год планируется выделить еще €8,3 млрд. Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что в следующий пакет помощи Украине войдут системы ПВО IRIS-T. Их поставки ожидаются в следующие два года.

О планах будущего правительства ФРГ нарастить расходы на оборону — в материале «Ъ» «Немецкую оборону переводят на безлимитный тариф».

Лусине Баласян