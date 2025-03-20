Шольц: поправки к конституции ФРГ позволят увеличить военную помощь Украине

Поправки к конституции Германии, снимающие ограничения на оборонные расходы, позволят увеличить военную помощь Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, после окончательного принятия реформы правительство намерено выделить дополнительные €3 млрд на эти цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Теперь мы сможем делать то, что должны, как крупное государство в центре Европы»,— сказал Олаф Шольц перед началом саммита Евросоюза (цитата по Reuters). «Когда решения будут приняты, мы дадим ход дальнейшему увеличению нашей военной помощи Украине»,— отметил канцлер.

Как писало агентство Reuters, в письме к бюджетному комитету парламента министр финансов Йорг Кукис заявил о планах уходящего правительства ФРГ выделить дополнительные €2,547 млрд в 2025 году. Вдобавок к другим средствам, включая возмещение расходов на военную помощь Украине от Европейского фонда мира, Киеву выделят €3 млрд.

В период с 2026 по 2029 год, по данным Reuters, Минфин Германии намерен выделить на эти цели чуть более €8 млрд. Ожидается, что бюджетный комитет одобрит это решение 20 марта, если Бундесрат (палата представителей федеральных земель) в этот же день одобрит поправки об ослаблении долгового тормоза (механизм не позволяет увеличивать размер госдолга сверх лимита). На этой неделе поправки уже одобрил Бундестаг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкую оборону переводят на безлимитный тариф».

Лусине Баласян