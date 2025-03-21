Осуждены участники беспорядков в аэропорту Махачкалы

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор жителям Дагестана Курбанисмаилу Карабекову, Курбану Курбанову, Шахбану Магомедову и Магомедсаиду Муртазалиеву. Все они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), а также в неисполнении требований транспортной безопасности группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ). В зависимости от степени участия фигурантам назначено от семи до восьми лет общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа махачкалинского аэропорта Уйташ была парализована из-за беспорядков во время прибытия в Дагестан рейса из Израиля

Фото: Кадр из видео очевидца Работа махачкалинского аэропорта Уйташ была парализована из-за беспорядков во время прибытия в Дагестан рейса из Израиля

Фото: Кадр из видео очевидца

По данным следствия, 29 октября 2023 года Курбанисмаил Карабеков, Курбан Курбанов, Шахбан Магомедов, Магомедсаид Муртазалиев на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля участвовали в массовых беспорядках, «сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества» на территории аэропорта столицы Дагестана Уйташ, при этом «отказывались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов».

В результате имуществу аэропорта был причинен ущерб в сумме более 24 млн руб. Из-за действий погромщиков были грубо нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, «что повлекло за собой полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города». В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В связи с беспорядками в Махачкале было возбуждено 28 уголовных дел в отношении 134 участников погромов.

Александра Ларинцева, Пятигорск