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Рукопись Александра Блока продали на аукционе за 1,8 млн рублей

Рукопись стихотворения Александра Блока «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» 1915 года продали на прошедшем накануне аукционе за 1,8 млн рублей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация об этом появилась на сайте аукционного дома «Литфонд». Также за 460 тыс. рублей был продан сборник стихов «Заумники» с цветным коллажем, предположительно выполненным поэтом и художником Алексеем Крученых.

Стихотворение «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» было написано в 1902 году и трижды публиковалось при жизни автора. Данный экземпляр совпадает с текстом, опубликованным в 1915 году в газете «Утро России».

Почерковедческая экспертиза Института русской литературы РАН подтвердила, что стихотворение написал на листе карандашом лично Александр Блок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фото с автографом Григория Распутина выставили на продажу в Петербурге.

Артемий Чулков

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