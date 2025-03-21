Рукопись Александра Блока продали на аукционе за 1,8 млн рублей

Рукопись стихотворения Александра Блока «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» 1915 года продали на прошедшем накануне аукционе за 1,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация об этом появилась на сайте аукционного дома «Литфонд». Также за 460 тыс. рублей был продан сборник стихов «Заумники» с цветным коллажем, предположительно выполненным поэтом и художником Алексеем Крученых.

Стихотворение «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» было написано в 1902 году и трижды публиковалось при жизни автора. Данный экземпляр совпадает с текстом, опубликованным в 1915 году в газете «Утро России».

Почерковедческая экспертиза Института русской литературы РАН подтвердила, что стихотворение написал на листе карандашом лично Александр Блок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фото с автографом Григория Распутина выставили на продажу в Петербурге.

Артемий Чулков