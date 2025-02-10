Фото с автографом Григория Распутина выставили на продажу в Петербурге

Снимок с приближенным к семье российского императора Николая II Григорием Распутиным выставили на продажу в Санкт-Петербурге. За автограф просят 1,2 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Его автор указал, что фото — семейная реликвия. «Всякий страдалец бога узрит»,— гласит подпись под снимком. Фразу завершает автограф Распутина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автограф Нила Армстронга продают в Петербурге за 7 млн рублей.

Татьяна Титаева