ЦБ: криптовалюта не станет платежным средством

ЦБ относится к криптовалюте как к волатильному активу и не видит обстоятельств, при которых та станет платежным средством. Так же отрицательно глава регулятора Эльвира Набиуллина отнеслась и к перспективе включения криптовалюты в резерв Банка России. При этом она не исключила, что можно инвестировать в цифровые валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время действительно двигаться, делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она добавила, что возможность инвестирования в криптовалюту стоит предоставить только квалифицированным инвесторам из-за повышенных рисков при проведении этих операций. «Мы при этом остаемся при старой позиции, что нельзя допускать криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому одновременно предлагаем ввести запрет на расчеты в криптовалютах между резидентами вне экспериментального правового режима»,— подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, необходимо не только запретить, но и ввести ответственность за нарушение этого правила.

12 марта ЦБ объявил о готовности разрешить ограниченному кругу российских инвесторов совершать покупки и продажи в цифровых валютах. Эту инициативу регулятор направил на утверждение в правительство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взболтать, но не смешивать».