Набиуллина: при общем снижении цен инфляция в РФ остается высокой

Темпы роста цен в России постепенно снижаются с начала 2025 года, сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, кроме политики регулятора на эту динамику влияет и укрепление рубля на валютном рынке. При этом инфляционные ожидания остаются повышенными, а базовый показатель инфляции хотя и замедляется, но приближен к 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«Инфляция остается высокой. Она в значительной степени отражает сохраняющееся давление со стороны спроса. Прежде всего об этом можно судить по показателям ее устойчивой части»,— заявила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По оценке ЦБ, одновременно с подорожанием услуг и продовольствия рост цен на непродовольственные товары, напротив, замедлился. «Причем это замедление в первую очередь затронуло сегмент товаров длительного пользования — машины, бытовую технику, мебель»,— уточнила госпожа Набиуллина. Глава регулятора добавила, что в этом месяце инфляционные ожидания населения опустились до 12,9% — это минимальное значение с сентября прошлого года.

По итогам сегодняшнего заседания ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе подчеркнули: если динамика дезинфляции не обеспечит достижения цели, будет рассмотрен вариант повышения показателя.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ сохранил ставку».