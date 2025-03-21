Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки снизилась

Вероятность повышения ключевой ставки снизилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Впрочем, добавила она, если реализуются проинфляционные риски, в этом случае может понадобиться и повышение ставки — и ЦБ к этому готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«Ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается, устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году»,— сказала она на пресс-конференции. Госпожа Набиуллина добавила, что сегодня Россия находится в ситуации неопределенности.

Совет директоров ЦБ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор объяснил, что, несмотря на снижение инфляционного давления, оно остается высоким, а экономика продолжает демонстрировать признаки перегрева. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ сохранил ставку».