Иранский атом в периоде полураздумий

Израиль планирует направить в США высокопоставленную делегацию, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, полагает, что шансы на заключение между Вашингтоном и Тегераном новой сделки не так велики, и хочет согласовать с союзником надежный военный план. В свою очередь, в Иране говорят, что видят в предложениях США не только угрозы, но и возможности, воспользоваться которыми Исламскую Республику подталкивает углубляющийся экономический кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Reuters

Официальные лица Израиля намерены направиться в Вашингтон в начале предстоящей недели, заявили источники Axios. Переговоры пройдут в рамках двусторонней Стратегической консультативной группы и включат в себя широкий круг вопросов — от возобновившихся на днях боевых действий в секторе Газа до ситуации вокруг Ирана. Именно иранский атом беспокоит сейчас еврейское государство больше всего. Как уточняют собеседники Axios, Биньямин Нетаньяху и представители его окружения убеждены: у Вашингтона и Тегерана мало шансов на то, чтобы договориться о новой сделке по ограничению иранского атома. В связи с этим Израиль хочет обговорить потенциальный переход к военному сценарию против Исламской Республики.

Как заметил госсекретарь США Марко Рубио, его шеф Дональд Трамп предпочел бы решить проблему иранской ядерной программы «дипломатическим путем, без войны».

«Но если вы вынудите его выбирать между ядерным Ираном и принятием (силовых.— “Ъ”) мер, то президент ясно дал понять: он примет меры»,— пояснил глава американской дипломатии. По его словам, у Вашингтона есть практические возможности для того, чтобы помешать расширению ядерного потенциала Исламской Республики, и даже «двинуться дальше». Это, по словам господина Рубио, означает, что США могут бросить вызов иранским властям. «В этом случае мне придется делегировать эти вещи Питу Хегсету из Пентагона»,— намекнул глава Госдепартамента на возможность военных мер.

На днях стало известно содержание письма, которое господин Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Оно было передано Исламской Республике через ОАЭ на минувшей неделе. В послании содержался призыв начать переговоры по новой сделке, которая бы сузила возможности ядерной промышленности Тегерана. Диалог господин Трамп намерен вести в закрытом формате, следовало из письма. Вместе с тем глава Белого дома предупредил великого аятоллу о серьезных последствиях, если тот отклонит мирную инициативу. Вашингтон установил срок два месяца на то, чтобы стороны могли договориться о сделке. Однако не вполне понятно, с какого момента должен начаться отсчет.

При этом влиять на договороспособность своих иранских визави Вашингтон пытается при помощи закручивания санкционных гаек.

На этой неделе Министерство финансов США ввело очередные рестрикции против компаний и судов, связанных, по версии американской стороны, с транзитом иранской нефти и ее переработкой в китайской провинции Шаньдун. «Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении»,— пояснили в ведомстве.

Однако язык постоянных угроз не устраивает Тегеран. «Мы точно не будем вести прямые переговоры в условиях давления, угроз и усиления санкций,— заявил недавно глава иранского МИДа Аббас Арагчи.— Переговоры должны вестись на равных условиях». Тем не менее он добавил, что Исламская Республика сформулирует ответ на послание господина Трампа в ближайшие дни и направит его «по соответствующим каналам». При этом господин Арагчи не стал умалять инициативу американского лидера и отметил, что направленное им письмо содержит «как угрозы, так и возможности».

Сейчас в Иране наступили выходные в связи с Наврузом — Новым годом по солнечному календарю. Обращаясь к нации по случаю праздника, господин Хаменеи признал, что сейчас одной из основных проблем Исламской Республики является экономический кризис. Страна сталкивается с беспрецедентным падением иранского риала, дефицитом электроэнергии, нехваткой водных ресурсов и мощной инфляцией. «В новом году я ожидаю, что правительство, чиновники и народ преодолеют экономические проблемы»,— отметил рахбар (как официально именуют в стране высшего руководителя Ирана), добавив, что борьба за экономические показатели должна стать основой политики.

Слабость экономики — одна из причин, по которым Тегеран может пойти на ограниченные переговоры с Вашингтоном, утверждают источники Reuters из числа иранских чиновников.

По их словам, несмотря на воинственную риторику политической элиты, за кулисами в эти месяцы царит заметный страх по поводу того, сможет ли политическая система устоять под прессом экономических проблем и ударами США по нефтяному сектору.

Власти Исламской Республики уже инициировали несколько раундов внутренних консультаций по поводу риска возобновления уличных протестов, сообщает агентство. Тегеран опасается повторения масштабных манифестаций, которые потрясли страну в 2022–2023 годах из-за смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после задержания полицией нравов. «Страна похожа на пороховую бочку, и дальнейшее экономическое напряжение может стать той искрой, которая ее взорвет»,— заявил Reuters чиновник, близкий к иранскому правительству.

Нил Кербелов