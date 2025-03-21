Сийярто: Венгрия добилась исключения российского газа из санкций

США продлили исключения для Венгрии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена»,— сказал господин Сийярто (цитата по ТАСС). Благодаря этому решению «снабжение Венгрии энергоносителями надежно гарантировано», подчеркнул дипломат.

В четверг агентство Reuters писало об аналогичных отсрочках для Словакии и Турции. Reuters со ссылкой на источники информировало, что Вашингтон продлил Словакии отсрочку по санкциям до мая. До этого Bloomberg сообщало, что решение о продлении исключений до мая было принято в отношении Турции.

Газпромбанк был внесен в санкционный список США 21 ноября. Через банк с 2022 года оплачивался газ, который поставляли странам Европы. Однако 20 декабря США предоставили Турции временное исключение из санкций.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции пропускают газ».

Анастасия Домбицкая