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Коммерсантъ FM
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Санкции пропускают газ

Иностранным импортерам российского сырья начали облегчать расчеты

Иностранные покупатели российского газа начали получать разрешения для работы с подпавшим под санкции США Газпромбанком. Об исключениях уже заявили Турция и Венгрия, хотя официально соответствующей лицензии Минфин США пока не выпустил. РФ, в свою очередь, ввела для иностранных покупателей газа переходный период для организации работы с Газпромбанком. Аналитики допускают, что исключения получат и другие страны.

Фото: Bela Szandelszky / AP

Фото: Bela Szandelszky / AP

США расширяют список исключений из санкций в отношении Газпромбанка, через который должны проводиться расчеты европейских потребителей за газ из РФ. Как заявил глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар, после переговоров с американскими чиновниками Анкара получила разрешение оплачивать поставки газа через банк. Он не уточнил, ограничено ли исключение временными рамками. За день до Турции, 19 декабря, о получении разрешения проводить расчеты через Газпромбанк на три месяца сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило Газпромбанк и связанные с банком структуры в SDN List 21 ноября. После этого вышло два указа президента РФ Владимира Путина, уточняющих порядок расчетов за газ через банк. Первый, в частности, позволяет применять схему с зачетом встречных требований «Газпрома» с контрагентами через посредников. Второй разрешает до 1 апреля 2025 года оплачивать газ в рублях на счета «Газпрома» в российских банках. Отсрочка представлена для получения необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком, пояснял Газпромбанк. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что РФ пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию и операции идут через другой банк.

Газ из России в Турцию поступает по двум морским газопроводам через Черное море — «Голубой поток» и «Турецкий поток». «Газпром» обеспечивает около половины потребностей страны. Часть полученного газа затем распределяется в другие европейские страны. В январе—ноябре экспорт по «Турецкому потоку» в Южную и Юго-Восточную Европу вырос на 24%, до 15 млрд кубометров, передавал ТАСС.

Венгрия также получает газ из этого трубопровода транзитом через Болгарию и Сербию. В 2023 году страна импортировала 5,6 млрд кубометров российского топлива, в этом году показатель, по данным Будапешта, превысил 7 млрд кубометров.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечает, что пока нет никаких деталей и официальных циркуляров от OFAC. «Но в целом предоставление исключений по просьбе или требованию партнеров США — распространенная практика»,— говорит он. Эксперт напоминает, что при внесении Газпромбанка в SDN List сделано исключение для расчетов за СПГ с «Сахалином-2», который в основном покупают Япония и Корея. Затем даны исключения для оплаты за товары и услуги по сделкам в сфере мирного атома. Но, продолжает господин Гривач, риски, конечно, остаются: «Американцы как дали исключение, если это действительно так, то могут его и отозвать».

С этим согласен эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отмечает, что ситуация для Венгрии и Турции была немного разная: Будапешт был обязан платить через Газпромбанк, в то время как не входящая в список недружественных РФ стран Турция изначально не была связана таким условием. Хотя, добавляет эксперт, других вариантов оставалось немного.

В дальнейшем, считает господин Юшков, ситуация будет во многом зависеть от настойчивости, с которой европейские страны будут отстаивать свое право покупать и дальше российский газ, а также от курса, который США возьмут с приходом Дональда Трампа. Он также допускает, что ослабления по платежам через Газпромбанк может продлить и Москва. То, что Владимир Путин подписал соответствующие указы, демонстрирует, что Россия заинтересована в том, чтобы найти решение для сохранения поставок газа в Европу. По мнению эксперта, исключение из санкций могут получить и другие страны, помимо Турции и Венгрии.

Ольга Мордюшенко

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