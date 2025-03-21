Сообщения о похоронах экс-мэра Самары и его жены оказались фейком

Близкие и оставшиеся члены семьи Виктора и Натальи Тарховых, которых следствие считает убитыми, не планируют устраивать похороны бывшего мэра Самары и его супруги. Об этом «Ъ-Волга» сообщил осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Также никто из знакомых и родственников Тарховых не обращался к юристам по вопросам погребения бывшего мэра Самары и его супруги. По словам источника «Ъ-Волга», чтобы похоронить Виктора и Наталью Тарховых, они должны быть официально объявлены умершими. Сделать это можно через суд.

«Для объявления гражданина умершим по решению суда можно обратиться в суд не раньше шести месяцев после предполагаемой даты смерти, и обратиться могут только близкие родственники, а не некие юристы и т.п.»,— пояснил собеседник издания.

Ранее самарские СМИ сообщили о готовящихся похоронах Виктора и Натальи Тарховых. К соответствующим процедурам подключили юристов, написали журналисты.

Виктор и Наталья Тарховы пропали без вести в период со второй половины декабря 2024-го по начало января 2025 года. В начале февраля друг семьи обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело об убийстве двух лиц.

В преступлении заподозрили внучку погибших Екатерину Тархову, которую задержали и арестовали. В конце февраля она призналась в преступлении и рассказала, что совершила его с помощью сообщника, который расчленил тела экс-мэра Самары и его супруги, замороженные с помощью азота, и помог раскидать их части по мусорным контейнерам, а затем покинул Самарскую область.

Помимо убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обвиняемой вменили еще и мошенничество с продажей иномарки бабушки Toyota RAV4 (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Также в съемной квартире Екатерины Тарховой нашли паспорта убитых. Установлено, что после убийства она стала распродавать имущество родственников.

В квартире Виктора и Натальи Тарховых найдены кровеносные сосуды экс-мэра Самары и его жены, а также жировая ткань. Но тела их до сих пор не найдены.

Мать обвиняемой, Людмила Тархова, отбывает срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Она признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. После задержания и ареста Екатерины Тарховой ее шестилетнего сына, отец которого находится за границей, поместили в соцучреждение. В марте стало известно о том, что ребенка взял под опеку человек, который участвовал в воспитании мальчика.

Георгий Портнов