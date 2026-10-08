«Общак» с летальным исходом
Вора в законе Армана Джаниняна судят за заказное убийство в Воронеже
08.10.2026, 17:20
Как стало известно “Ъ”, в Воронеже рассматривается уголовное дело в отношении вора в законе Армана Джаниняна (Арман Калужский). Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации убийства в 2023 году. По версии следствия, Арман Джанинян мог заказать ликвидацию держателя «общака» криминальных структур. По данным “Ъ”, в ближайшие месяцы «авторитету» вынесут приговор.
Источники “Ъ” рассказали, что в Воронежском областном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Армении Армана Джаниняна. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений (ст. 210.1 и 105 УК РФ). Вторая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Арман Джанинян известен в криминальных кругах как Арман Калужский. С середины 90-х он был несколько раз судим за кражу и разбой. Наиболее известный эпизод его деятельности связан с событиями почти двадцатилетней давности.
Тогда, освободившись после очередного срока, он создал группировку, вымогавшую деньги у коммерсантов за оказание воровской «крыши».
ОПГ попала в поле зрения оперативников МВД РФ в конце 2008 года. После этого Армана Джаниняна вместе с его напарником Арменом Оганесяном (Будулай) задержали при получении денег от тверского предпринимателя, который платил бандитам за безопасность.
Во время обысков оперативники нашли у лидера группировки наркотики и поддельное водительское удостоверение. На допросе Арман Джанинян заявил, что имеет статус вора в законе, а также показал татуировки в виде восьмиконечных звезд, набитые на плечах и коленях. За разбой, вымогательство, оборот наркотиков и поддельные документы в 2010 году (ст. 162, 163, 228, 327 УК РФ) он получил восемь лет колонии.
Уголовное дело, которое сейчас рассматривается в Воронежском областном суде, расследовало местное управление Следственного комитета России. В его основу легли материалы УФСБ по Воронежской области. Силовикам удалось выявить возможную причастность Джаниняна к резонансному убийству, произошедшему в ноябре 2023 года на окраине Воронежа. Тогда во дворе жилого дома на улице Антонова-Овсеенко было обнаружено тело 43-летнего уроженца Армении с множеством огнестрельных ранений.
На опубликованных позже записях с камер видеонаблюдения видно, что мужчину расстреляли в спину, когда он пытался сбежать от убийцы.
Киллер сделал несколько контрольных выстрелов из пистолета в тот момент, когда рядом с местом преступления проходила женщина с ребенком, после чего скрылся. Через месяц оперативники задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении убийства. Все задержанные в итоге заключили контракты о прохождении военной службы. Примечательно, что фигурант, которого следствие считало непосредственным исполнителем преступления, ранее участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе частной военной компании.
В прошлом году следствие пришло к выводу, что заказчиком убийства является Арман Джанинян. Из материалов уголовного дела следует, что причиной могли стать его финансовые претензии к земляку, который якобы был держателем криминального «общака». Также ему вменили в вину стандартную для криминальных авторитетов статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Агентство «Прайм крайм», специализирующееся на новостях о преступном мире, сообщало, что статус Армана Джаниняна неоднократно подвергался сомнению другими известными сидельцами.