«Общак» с летальным исходом

Киллер сделал несколько контрольных выстрелов из пистолета в тот момент, когда рядом с местом преступления проходила женщина с ребенком, после чего скрылся. Через месяц оперативники задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении убийства. Все задержанные в итоге заключили контракты о прохождении военной службы. Примечательно, что фигурант, которого следствие считало непосредственным исполнителем преступления, ранее участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе частной военной компании.