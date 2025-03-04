Правнук убитого экс-мэра Самары взят под опеку
Сын Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве деда и бабушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, передан под предварительную опеку. Это произошло 14 февраля, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Бывший мэр Самары Виктор Тархов
Фото: Коммерсантъ
По информации чиновников, опеку над мальчиком оформило лицо, активно участвовавшее в его воспитании. Органы опеки будут контролировать воспитание и содержание ребенка в семье опекуна в соответствии с законодательством РФ.
Екатерину Тархову задержали в начале февраля 2025 года после того, как было возбуждено уголовное дело об убийстве супругов Тарховых (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они пропали без вести, и друг семьи написал заявление в полицию.
Тела погибших не были найдены. Однако следствие установило, что Виктора и Наталью Тарховых расчленили, а от следов преступления избавились с помощью химических средств и тары. Кровеносные сосуды и жировую ткань убитых обнаружили в их квартире, которая была обработана раствором щелочи после исчезновения супругов.
Задержанную арестовали и предъявили ей обвинение. 28 февраля Екатерина Тархова созналась в убийстве и выдала сообщника, мужчину, который, как она утверждает, расчленил тела, замороженные с помощью азота, и помог раскидать их части по мусорным контейнерам, а затем покинул Самарскую область. Он объявлен в розыск.
Помимо убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обвиняемой вменили еще и мошенничество с продажей иномарки бабушки Toyota RAV4 (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в съемной квартире Екатерины Тарховой нашли паспорта убитых. Установлено, что после убийства она стала распродавать имущество родственников.
Мать обвиняемой, Людмила Тархова, отбывает срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Она признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. После задержания и ареста Екатерины Тарховой ее шестилетнего сына, отец которого находится за границей, поместили в соцучреждение.