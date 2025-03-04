Правнук убитого экс-мэра Самары взят под опеку

Сын Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве деда и бабушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, передан под предварительную опеку. Это произошло 14 февраля, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Коммерсантъ

По информации чиновников, опеку над мальчиком оформило лицо, активно участвовавшее в его воспитании. Органы опеки будут контролировать воспитание и содержание ребенка в семье опекуна в соответствии с законодательством РФ.

Екатерину Тархову задержали в начале февраля 2025 года после того, как было возбуждено уголовное дело об убийстве супругов Тарховых (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они пропали без вести, и друг семьи написал заявление в полицию.

Тела погибших не были найдены. Однако следствие установило, что Виктора и Наталью Тарховых расчленили, а от следов преступления избавились с помощью химических средств и тары. Кровеносные сосуды и жировую ткань убитых обнаружили в их квартире, которая была обработана раствором щелочи после исчезновения супругов.

Задержанную арестовали и предъявили ей обвинение. 28 февраля Екатерина Тархова созналась в убийстве и выдала сообщника, мужчину, который, как она утверждает, расчленил тела, замороженные с помощью азота, и помог раскидать их части по мусорным контейнерам, а затем покинул Самарскую область. Он объявлен в розыск.

Помимо убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обвиняемой вменили еще и мошенничество с продажей иномарки бабушки Toyota RAV4 (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в съемной квартире Екатерины Тарховой нашли паспорта убитых. Установлено, что после убийства она стала распродавать имущество родственников.

Мать обвиняемой, Людмила Тархова, отбывает срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Она признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. После задержания и ареста Екатерины Тарховой ее шестилетнего сына, отец которого находится за границей, поместили в соцучреждение.

Георгий Портнов