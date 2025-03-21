Возбуждено уголовное дело о подрыве ГРС «Суджа»

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о подрыве газораспределительной станции «Суджа» в Курской области. Выявлены признаки теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным Министерства обороны, станция была взорвана 21 марта в 00:20.

ГРС расположена в нескольких сотнях метров от границы. Ранее в сутки через нее прокачивалось 40 млн куб. м газа, предназначенного для европейских потребителей. С 7 августа станция находилась под контролем ВСУ. Во время оккупации украинские формирования использовали ее как «безопасный» логистический пункт.

«Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США»,— сообщили в военном ведомстве.

О том, как жители Суджи пережили украинскую оккупацию, — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь