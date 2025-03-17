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«Ангелочки помогли»

Как жители Суджи пережили украинскую оккупацию

Едва оккупантов выбили из курской Суджи, волонтеры, рискуя жизнью, начали вывозить из города и окрестных сел людей, которые на протяжении семи месяцев, просыпаясь утром, не знали, доживут ли до вечера. Корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь пообщался с теми и другими и попытался понять, что дало суджанцам силы выжить.

Последние дни перед эвакуацией семья Светланы Белобровой жила в подвале: 8 марта в 70 м от дома упала ракета — окна вывалились в квартиру

Последние дни перед эвакуацией семья Светланы Белобровой жила в подвале: 8 марта в 70 м от дома упала ракета — окна вывалились в квартиру

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Последние дни перед эвакуацией семья Светланы Белобровой жила в подвале: 8 марта в 70 м от дома упала ракета — окна вывалились в квартиру

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

14 марта в 8:00 у дома на улице Горького в самом центре Курска припаркованы два микроавтобуса. Волонтеры центра «Патриот» готовятся к первой за день поездке в только что освобожденную Суджу. Освобожденную — не значит безопасную: накануне их обстреляли кассетными боеприпасами в Казачьей Локне, к северу от райцентра, рассказывает один из волонтеров. У каждого наготове каска и бронежилет.

«У вас есть?» — интересуются у нас, пожелавших поехать вместе с группой на место как можно скорее. «Да,— отвечаем мы с фотографом в один голос.— А вы сразу надеваете бронежилет и в нем едете?» «Честно? Не надеваю его вообще,— усмехается один из волонтеров.— В нем, в случае чего, из машины выпрыгивать дольше».

Фотогалерея

Ближе к Судже

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Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения &quot;Ахмат&quot; генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Нас однако не взяли — темп наступления в последние дни был таким, что к освобождению Суджи мы просто не успели оформить необходимые документы.

По трассам области в обоих направлениях идут военные машины с техникой. Далеко не все здесь разрешено фотографировать, но увидеть можно много интересного — например, трофейные «хаммеры», которые побросал противник.

Курская область. Трофейная техника ВСУ на одной из дорог

Курская область. Трофейная техника ВСУ на одной из дорог

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Курская область. Трофейная техника ВСУ на одной из дорог

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По оценке волонтеров, всего в зоне украинской оккупации оказалось 1,5-2 тыс. человек. За день, по их словам, удается вывезти около 100 человек, так что работы еще много. Впрочем, неизвестно, сколько из тех, кто остался, выжили: по словам парней, непогребенные тела они видят на каждом шагу.

Большинство из оставшихся под оккупацией — старики, которые не смогли, не успели или просто не захотели никуда бежать.

«Вчера одну бабульку сажаем, а она: “Подержи кролика”. А в другом доме дед и бабка как заспорят! Она: “Давай собаку заберем”. Он: “Нет, пусть остается”»,— с улыбкой вспоминает один из волонтеров.

Александру Прокопову — пожилую женщину с кроликом — мы встретили в тот же вечер, в пункте временного размещения в поселке Тим. «В августе, когда все началось, прохожу мимо зоомагазина и вижу: там все звери брошены. И кролик прямо на меня смотрит, не смогла его не взять»,— рассказала она. Одинокая женщина никуда уезжать не захотела: осталась в своей квартире вместе с Яшкой — так теперь зовут кролика. «И днем, и ночью бахают, такой гул, что вся квартира дребезжит. Вдвоем не так страшно»,— объясняет она.

Помогали и подруги — делились запасами, по очереди готовили друг другу еду: «Ложусь ночью и повторяю: “Ангелочки вы мои, помогите всем. Помогли”».

Иногда опасность была совсем рядом. Так, один из оккупантов сломал дверь в квартиру: «Я как вышла с молотком и матюкаюсь на него на чем свет стоял. Говорю: “Ты мне дверь сломал? Бери теперь молоток и делай”. Починил».

ПВР находится в здании культурно-спортивного комплекса. Условия скромные, но все необходимое есть. У одной стены спортзала стоят раскладушки, у другой, рядом с трибунами, столы. Когда мы приехали, беженцы ужинали: в меню были мясо, картошка с капустой, на десерт — конфеты, печенье, виноград.

Когда российские войска освободили Суджу

Еще одну пенсионерку, Валентину Варушкину, привезли из Казачьей Локни. Местные названия говорят сами за себя: Локню и Русское Поречное, по мнению историков, когда-то основали великороссы, Казачью Локню и Черкасское Поречное — переселенцы с Украины. Больше 300 лет они жили вместе и даже не думали враждовать.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Валентина Дмитриевна говорит быстро, на суржике, не каждое слово удается разобрать. В оккупации она оказалась вместе с мужем, сыном, невесткой и внучкой — студенткой курского университета. 5 августа девушка приехала к родителям и не думала, что останется до весны. 11 марта стало понятно, что село скоро освободят: «Невестка пришла и каже (говорит) — там солдаты бигають (бегают) и, вроде, повязки у них красни (красные)».

Вера Козлова в ПВР приехала вместе с мужем, инвалидом второй группы. В августе их дочь успела уехала.

«Мы не думали, что это настолько затянется,— говорит Вера Алексеевна.— Решили, что несколько дней перетерпим. А потом уже стало не до переезда — и по городу было страшно ходить».

Пришлось выживать — даже на огороде случился неурожай. Добыть еду можно было разве что в разграбленных магазинах: растащив консервы, мародеры оставили крупы, которые разобрали местные жители. «Снаряды били так, что стены дрожали, пострадали все дома — наш тоже: нужно перекрывать крышу, выбиты окна и двери. И не известно, увидим ли мы его целым, когда вернемся,— сокрушается пенсионерка.— Но самое главное — живы. Вы не представляете, сколько там крестов во дворах домов, прямо под окнами. Видели здесь кролика? Женщина — владелица зоомагазина, откуда он взялся,— сгорела: в ее дом попала ракета».

Семь месяцев пожилая пара провела в подвале, в постоянной сырости. За водой приходилось ходить за полтора километра — к колодцу, из которого брала воду вся округа. Спускаться к речке было опасно: того и глядишь, заденешь «лепесток». «И вот утром к нам пришли, мы и не поняли, кто — при свете керосиновой толком ничего не видно,— рассказывает Вера Козлова.— А это русские солдаты! Сколько радости было!»

Фотогалерея

Спасибо, что живые

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Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация

Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается

По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме

Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Пенсионерка Александра Прокопова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина

Пенсионерка Александра Прокопова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вместе с кроликом Александру Прокопову и эвакуировали

Вместе с кроликом Александру Прокопову и эвакуировали

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи

Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом &quot;Ъ-Черноземье&quot; Юрием Голубем

Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом "Ъ-Черноземье" Юрием Голубем

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы

ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области

Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью

В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень

Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра &quot;Патриот&quot;

Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра "Патриот"

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе

ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Пенсионерка Александра Прокопова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вместе с кроликом Александру Прокопову и эвакуировали

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом "Ъ-Черноземье" Юрием Голубем

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра "Патриот"

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Смотреть

На соседних раскладушках расположилась большая семья Белобровых: мать Светлана, двое ее сыновей, две дочки и невестка. Они просто не успели вовремя покинуть Суджу: в ночь на 7 августа старший сын Богдан уехал на работу на машине, а, когда вернулся, бежать было уже поздно. «На наших глазах украинский дрон ударил в машину: погибла семья — муж, жена и ребенок»,— вспоминает Светлана.

Семья осталась в своей квартире: мужчины каждый день кололи дрова, женщины пекли хлеб. Самыми сложными были первые и последние дни.

«Наши наседали так, что я не завидую украинцам, которые находились на передовой,— рассказал Богдан.— А потом, когда город освободили, полетели хохляцкие кассетные боеприпасы и FPV-шки».

8 марта в 70 метрах от дома упала ракета — окна вывалились в квартиру. После этого пришлось жить в подвале. «Мы видели, как небольшими группами по нашей улице стали уходить украинцы. А 10 марта муж встретил наших ребят, которые прошли по трубе — разглядел на рукавах красные повязки. Сдержать эмоции было невозможно»,— делится Светлана.

Сразу эвакуировались все, кроме главы семейства Виктора — он вместе с любимым котом приехал уже через несколько дней на собственной машине без лобового стекла. О будущем Белобровы думают мало — счастливы тому, что снова вместе. Но признаются, что вряд ли вернутся в родной город — настолько он разрушен.

  • Коммерсантъ (Воронеж) №48 от 18.03.2025