Пенсию в 100 тыс. руб. россияне назвали «идеальной»

Россияне назвали «идеальным» размер пенсии в 100 тыс. руб. Такой размер выплаты предпочли граждане с разным уровнем доходов. Данными исследования поделился финансовый маркетплейс «Банки.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Большинство россиян с доходом от 200 тыс. руб. хотели бы получать пенсию минимум в 100 тыс. руб.— такой ответ в этой категории выбрали 72% респондентов. Для людей с зарплатой 100–200 тыс. руб. и 61–100 тыс. руб. комфортная пенсия составила столько же — такое мнение высказали 52% опрошенных в обеих группах. В категории граждан с доходами 30–60 тыс. руб. и до 30 тыс. руб. подходящим размером выплаты посчитали сумму от 60 тыс. до 100 тыс. руб. (53% и 38% соответственно).

Минимальным для выживания размером пенсии 82% людей с заработком от 200 тыс. считают выплату 45 тыс. руб. Такое же мнение высказали 63% респондентов с зарплатой 100–200 тыс. руб. Среди граждан с доходом 61–100 тыс. руб. 36% отдали голоса за пенсию от 45 тыс., а 34% сочли, что им хватит 36–45 тыс. руб.

Большинство россиян с доходом 30–60 тыс. руб. выбрали минимум пенсии в 26–35 тыс. руб. (37%). Голоса участников с наименьшим доходом (до 30 тыс. руб.) распределились почти поровну между диапазонами 26–35 тыс. руб. и 15–25 тыс. руб. (28% и 27% соответственно).

С января 2025 года пенсии повысили на 7,3%, их средний размер составляет около 24 тыс. руб. Однако из-за высокой инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин в начале года поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.