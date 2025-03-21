Волжский бассейн экономит воду

Крупным рекам России не хватает воды. Из-за малоснежной зимы обмелела Волга, а жители ярославского Рыбинска гуляют по ее опустевшему руслу. Причиной стало полупустое Рыбинское водохранилище. К весне там должен был скопиться и растаять снег, но без него небольшой запас воды приходится сдерживать. Низкий уровень воды ударит по нересту рыбы и местным рыбакам, а при худшем сценарии могут отменить и туристические маршруты теплоходов. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Непривычно низкий уровень воды отметили в ярославском МЧС. В Рыбинске глубина Волги составила меньше 3 м, а где-то местные жители начали гулять по ее дну и находить артефакты из прошлого века, например, затонувшую баржу или часть водозабора 1901 года. Причиной обмеления эксперты называют непривычно теплую зиму. Волжскому бассейну не хватило снега, который к весеннему половодью должен был растаять и заполнить Рыбинское водохранилище. По сводкам МЧС, наполнить его удалось лишь наполовину. К лету Волга обмелеет еще сильнее, отметил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов: «Как обычно в этот период, по реке идет очень большой расход воды, поскольку имитируется весеннее половодье. Водохранилище заполняется стоком талых вод. А в этом году у нас он, к сожалению, прогнозируется очень маленьким. Поэтому вместо того, чтобы срабатывать водохранилища и освободить там место для новых вод, мы вынуждены экономить ресурсы.

Росгидромет выдает пессимистичный прогноз, вплоть до наименьшего стока за весь период наблюдений, но это самый тяжелый сценарий».

При этом сельскому хозяйству в Волжском бассейне пока ничего не угрожает. Нынешняя техника для полива не требует много речной воды, пояснил бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод: «Сегодня масштабных поливных систем, которые забирали бы огромное количество воды, не очень много. Все они не арычного типа в виде каналов и так далее, а интенсивного. То есть воду для полива забирает насос. С этой точки зрения он достаточно экономит ресурс, и обмеление не сильно мешает обычному интенсивному поливу».

Могут измениться и туристические маршруты по Волге, а в прошлом году спрос на них вырос на 20%. При худшем прогнозе река обойдется без крупных теплоходов. Судьбу круизов судовые компании узнают в конце апреля, заметил владелец Baikal Yachts Group Сергей Гмыра: «Останутся маршруты, на которых будут ходить суда с малой осадкой. Нужно ждать открытия навигации, и тогда уже будет понятно, что с водой и какие рейсы останутся, а какие станут ждать большой воды».

В последний раз так крупно Волга мелела в 2021 году. Осенью от немногочисленных дождей пострадала Астраханская область и Татарстан, а летом Нижегородская область, в которой из-за засухи пришлось переносить круизы.

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Екатерина Вихарева