Волга села на мель

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков предложил создать единый центр управления водохранилищами Волжско-Камского каскада (ВКК). Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков заявил о необходимости скоординировать работу регионов, иначе ситуация может негативно отразиться на экономике Поволжья. Эксперты также заявляют о необходимости принятия экстренных мер в вопросах нецелевого эксплуатирования водохранилищ, гибели рыб, непредоставления оперативных данных с гидропостов и ошибок в прогнозах Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берег Волги у Казани в 2023 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Берег Волги у Казани в 2023 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Минэкологии Татарстана предложили создать единый центр управления ВКК — Средне-Волжское бассейновое водное управление (БВУ) путем объединения Верхне-Волжского и Нижне-Волжского управлений. С инициативой выступил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на конференции «Влияние существующей практики сброса воды из водохранилищ, расположенных на реке Волге, на экологическую обстановку и биологические ресурсы региона». В 1988 году в Казани начало функционировать Средне-Волжское бассейновое водохозяйственное объединение, которое было ликвидировано в 2001 году.

Создание единого БВУ глава Минэкологии Татарстана объяснил необходимостью координации в работе регионов над проблемами ВКК. Среди них проблема маловодья, которая становится все более актуальной. Министр экологии и природных ресурсов республики напомнил о повторяемости маловодья в 2010, 2019 и 2023 годах и допустил, что в 2025 году также существуют большие риски по наполняемости, боковому притоку и запасам снега.

В октябре 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов и руководители еще четырех поволжских регионов обращались к президенту России Владимиру Путину по вопросу обмеления Волги. Во время прямой линии президент ответил, что правительство РФ знает о проблеме и «работает над этим».

«Есть конфликт интересов между водопользователями: промышленности, энергетиков, коммунально-бытового сектора, в низовьях судоходству необходимо, чтобы фарватер был обеспечен глубже. Эти вопросы известны», — сказал тогда Владимир Путин.

В январе 2024 года Минприроды РФ разработало проект о создании правительственной комиссии по развитию водохозяйственных комплексов бассейнов рек Волги и Дона. С того времени информации о деятельности комиссии так и не появилось.

Обмеление Волги в 2023 году негативно отразилось на экосистеме водоема, а также на водохозяйственной деятельности, судоходстве, туризме, горнодобывающей промышленности. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков высказал опасения «Ъ Волга-Урал», что в этом году возможное обмеление Волги может стать повторением кризиса 2023 года и превзойти его, что принесет экономике регионов Поволжья масштабные последствия.

Проблема осложняется тем, что с мая 2024 года Росгидромет закрыл общий доступ к оперативным данным по уровням и притокам воды с гидропостов ВКК и предлагает их на платной основе.

«Я не понимаю позицию Росгидромета. Эти данные должны быть общедоступными», — заявил на конференции Александр Шадриков.

Эксперты также заявили, что Росгидромет попадает в прогноз только «с пятого раза» и вспомнили ситуацию, когда федеральная служба ошиблась в среднем прогнозе притока на 40 кубических километров.

«С нас все время требовали, чтобы мы точно руководствовались прогнозом. Посмотрите, первоначальный прогноз был 152 кубических километров, а получилось 112», - сообщил инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук.

Эксперт также отметил, что за последние четыре года показатель притока в ВКК был ниже только в период 1972–1977 гг.

«Но у нас все впереди, я вам обещаю. Мы еще перекроем эти показатели», — заявил Сергей Беднарук.

На запрос «Ъ Волга-Урал» Росгидромет не ответил.

Заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Дмитрий Трусов поднял на конференции еще один актуальный вопрос и сообщил, что за последние 30 лет численность осетровых рыб снизилась в 10 раз, а отдельные виды рыб находятся на грани исчезновения.

«Не сгущу краски, если назову масштаб складывающейся ситуации приближающимся к экологической катастрофой», — высказал опасения Дмитрий Трусов.

Объемы и сроки пропуска воды через плотины перестали обеспечивать оптимальное обводнение нерестилищ, поясняет представитель ведомства. Дмитрий Трусов рекомендовал выработать предложения по увеличению свободной емкости водохранилищ «в интересах всех потребителей». На это обратил внимание Сергей Беднарук и напомнил, что на конференции в прошлом году надзорное ведомство, наоборот, выступало за необходимость сохранения объема водохранилищ.

Чтобы решить проблемы с волжскими водохранилищами, инженер Института водных проблем РАН предложил поднять уровни воды Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ. Уровни воды на этих объектах не пересматривались с 1979 и 1981 гг. соответственно. Два водохранилища не просто не работают, а разрывают каскад, пояснил эксперт. Александр Шадриков, в свою очередь, рассказал, что такое функционирование Нижнекамского водохранилища приводит к подмыву и разрушению берегоукрепительных сооружений и создает трудности в обеспечении глубин судоходных путей на Каме и работе Нижнекамской гидроэлектростанции.

Участники конференции также обсудили возможность строительства водозабора в направлении Чограйского водохранилища, гидроузла на участке Волги между населенными пунктами Каменный Яр и Черный Яр. Гидроузел позволит отделить Ахтубу и Волго-Ахтубинскую пойму от основного русла Волги, чтобы гарантировать обводнение поймы.

Диана Соловьёва