После пятилетнего перерыва самое элегантное спортивное мероприятие парижской весны Saut Hermes возвращается на историческую площадку Grand Palais.

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Hermes стала инициаторами возрождения красивой французской традиции — принимать каждую весну элиту конного спорта, его почитателей и коннозаводчиков в центре Парижа. Grand Palais, построенный на замену Palais de l`Industrie ко Всемирной выставке 1900 года, изначально проектировался под конные состязания. Они проводились и в Бордо, и в Ницце, и в Виши, но столичный Hippique был самым престижным конкурсом, на котором собиралась политическая, экономическая и спортивная элита. Длился он аж три недели. Индустриальная революция уже вовсю шагала по миру и ревела под капотами автомобилей, но французы — известные консерваторы — делали ставку на лошадей. Президент Фор громогласно заявлял, что машины уродливы и дурно пахнут. Самоуверенные журналисты писали, что ни один автомобиль не сравнится с лошадью, а народный энтузиазм к скачкам никогда не ослабеет. Еще как ослабел, но спустя полвека. Пока же в новом, залитом весенним солнцем Grand Palais старые нравы скакали бодрым аллюром. Его так и называли — Большой дворец лошади. Кони тут и в виде скульптур над входами, да и вся архитектура дворца создана так, чтобы две сотни лошадей, ежегодно приезжавших в Париж почти на месяц, могли жить в комфорте. В подвале располагались конюшни, в неф вели специальные выходы, у Сены были оборудованы стойла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Palais de l`Industrie, 1855 год Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images Демонтаж Palais de l`Industrie в 1897 году Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images Карлос Алонсо Перес, «Свидание возле Гран Пале» Фото: Photo12 / Universal Images Group / Getty Images Гран Пале Фото: Edward Berthelot / Getty Images Фото: Steve Christo - Corbis / Corbis / Getty Images Фото: Viennaslide / Construction Photography / Avalon / Getty Images Следующая фотография 1 / 6 Palais de l`Industrie, 1855 год Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images Демонтаж Palais de l`Industrie в 1897 году Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images Карлос Алонсо Перес, «Свидание возле Гран Пале» Фото: Photo12 / Universal Images Group / Getty Images Гран Пале Фото: Edward Berthelot / Getty Images Фото: Steve Christo - Corbis / Corbis / Getty Images Фото: Viennaslide / Construction Photography / Avalon / Getty Images

Новый век галопом несся вперед, машины оставили без работы кучеров, войны оставили людей без лошадей. В конце 1930-х прогрессивная пресса язвительно подтрунивала над отжившим миром аристократов, которые, нацепив широкий боливар, отправляются глядеть на лошадей, тогда как весь современный свет отплясывает чарльстон и играет в теннис. Hippique вернулся в Гран Пале в 1950-х всего на несколько выпусков с урезанной программой — только конкур, без участия военных и без былого шика. Весна 1957 года стала последней для Hippique. Только спустя полвека, в 2010 году, Hermes вновь оседлает коней и вернет их в Grand Palais.

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Престижные международные соревнования по конкуру CSI 5* Saut Hermes под эгидой французского дома проводятся 15-й раз. В самом Hermes их по-домашнему называют «слетом большой семьи». Так и есть: конный мир — это отдельное сообщество людей, объединенных страстью к лошадям, а в семье Hermes лошадь — клиент номер один. Под стеклянным куполом, отреставрированном к Олимпиаде-2024, 21–23 марта соберутся наездники со всего мира — титулованные звезды и многообещающая молодежь. В программе — девять соревнований высшего пятизвездного уровня (барьеры от 1,4 до 1,6 м). Призовой фонд — от €28,2 тыс. до главного трофея Grand Prix Hermes €400 тыс. Ценители конкура предвкушают выступление швейцарца Мартина Фукса (четвертая строчка в мировом рейтинге), призеров Saute Hermes прошлых лет Маркуса Энинга и Кристиана Альманна, а также Симона Делестра (12-е место в мировом рейтинге). Многолетний партнер Hermes заезжает на Каймане Джолли Джампере. Этот конь со знатной родословной — главная сенсация последних месяцев, в профессиональных кругах только о нем и говорят. Из-за травмы он не участвовал в парижской Олимпиаде, где французский спортсмен взял бронзу, но буквально накануне Saut Hermes Делестр на Каймане выиграл престижнейший турнир Rolex Grand Slam, став первым французом-победителем с момента его создания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маркус Энинг Фото: David Ramos / Getty Images Симон Делестр Фото: Aurelien Meunier / Getty Images Кристиан Альманн Фото: Raphael GAILLARDE / Gamma-Rapho / Getty Images Мартин Фукс Фото: Stephane Allaman / ALeA / Getty Images Симон Делестр на коне Кайман Джолли Джампер Фото: Caroline van Leusden / EYE4images / NurPhoto / Getty Images Фото: Raphael GAILLARDE / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 6 Маркус Энинг Фото: David Ramos / Getty Images Симон Делестр Фото: Aurelien Meunier / Getty Images Кристиан Альманн Фото: Raphael GAILLARDE / Gamma-Rapho / Getty Images Мартин Фукс Фото: Stephane Allaman / ALeA / Getty Images Симон Делестр на коне Кайман Джолли Джампер Фото: Caroline van Leusden / EYE4images / NurPhoto / Getty Images Фото: Raphael GAILLARDE / Gamma-Rapho / Getty Images

Сценография конкурного поля — отдельный вид искусства. Сделать из маршрута захватывающий сюжет с лихими поворотами и неожиданными комбинациями, из соревнований — настоящий спектакль, обеспечить максимальную безопасность лошадей и при этом оставить наездникам возможность импровизаций, выбора тактик и красивых маневров — это задачи «дизайнера» гонок. Об особенностях этой профессии можно будет узнать от Сантьяго Варела Уллястра, который 40 лет собственными руками чинит препятствия на пути у лучших международных наездников.

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Помимо конкура, Saut Hermes — это еще и витрина мастерства дома, живой музей ремесел, отдающий дань его истокам. С производства седел и упряжи началась в 1837 году история Hermes. В то время как остальные производители упряжи занимались украшательством, которое только утяжеляло нагрузку на лошадь, Тьери Эрмес стал предлагать простой, чистый, лишенный избыточности дизайн, который был функционален, красив и удобен для лошади. Не для праздников, а на каждый день. Долговечность — еще одна константа Hermes. Ее залог — качественная кожа. Мастера дома работают с европейскими поставщиками уже много лет, знают про содержание животных, кажется, все, кожу обрабатывают только во Франции и по старинке — в дубовой коре и воде.

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Первое седло — важнейший этап в жизни каждого наездника. Есть семьи, где седла передаются из поколения в поколение, и когда юный обладатель трепетно приносит седло своего предка в мастерскую по адресу Faubourg Saint-Honore, 24, его там встречают как дома. В историческом реестре Hermes номера всех седел выписаны от руки. Когда создано, кем, какой ремонт и когда был произведен — вся информация скрупулезно хранится в архивах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарлота Казираги (в центре)

Фото: Michel Dufour / WireImage / Getty Images Шарлота Казираги (в центре)

Фото: Michel Dufour / WireImage / Getty Images

Публика на Saut Hermes под стать наездникам и лошадям. Конный спорт — один из самых популярных во Франции. Интерес подпитывают знаменитые любители верховой езды. То в сетях промелькнет чета Саркози на соревнованиях дочери, то внучка Брижит Макрон покажет завидные результаты, то Шарлота Казираги продефилирует под восхищенные взгляды модного мира. И поскольку конный спорт становится все более популярным, то и места в конюшнях на вес золота. Повезло тем, кому бокс достался по наследству, как когда-то ложа в Парижской опере или стоянка в порту Аркашона, остальным гарантировано место в долгом листе ожидания. Даже самую редкую сумку Kelly столько не ждут!

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Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Бартабас

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

По сложившейся традиции конный хореограф, основатель и худрук театра Zingaro Бартабас приготовил к Saut Hermes премьеру. Спектакль «Шелковая линия», в котором заняты 30 лошадей и наездниц, приглашает зрителей помечтать и попутешествовать. Досмотреть его — и в седло, скакать по длинным пляжам Ля Боля с мечтами наперегонки.

Мария Сидельникова