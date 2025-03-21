В Екатеринбурге к 2027 году построят завод по производству ноутбуков и планшетов

Свердловская IT-компания LIGA Group откроет завод по производству ноутбуков, планшетов и интерактивных киосков в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект будет поддерживаться агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Большой открытый диалог».

Компания уже производит сенсорные столы и интерактивные панели, а в течение 2025 года планирует начать тестовое производство компьютеров. К 2027 году будет построен завод площадью 7 тыс. кв. м, объем инвестиций составит 100 млн руб. Ожидается, что после запуска ежегодно будет выпускаться 150-180 тыс. единиц техники. Предприятие запустит сборочный цех, где со временем планирует полностью локализовать производство: наладить выпуск собственных пластиковых корпусов для техники и в дальнейшем разработанных компанией материнских плат. Для этого компания собирается сотрудничать с другими якорными резидентами «Космоса», которые в том числе занимаются монтажом радиоэлектронных компонентов.

«После запуска завода планируем выпускать 150-180 тысяч единиц техники в год. В линейке будет по два-три варианта каждой техники — с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17. Кроме того, у каждой модели будет два варианта комплектации: на базе российского процессора и иностранного аналога», — рассказал генеральный директор LIGA Group Алексей Лежнин. Продавать продукцию планируется через крупные сети магазинов электроники и обеспечивать государственные организации в рамках госзаказов.

Ранее компания уже локализовала производство дисплеев для видеостен, а с собственной платой станет возможно выпускать полностью российские телевизоры.

Напомним, на начало года в строящейся первой очереди технопарка экосистемы «Космос» уже было занято 53% площадей. Среди резидентов — крупнейшие банки страны, ведущие вузы Екатеринбурга, компания по производству медицинского оборудования «Медсинтез», производственное объединение «Инсистенс», группы компаний по производству микроэлектроники «Интеграция» и другие организации. Завершить строительство первой очереди планируется до конца 2025 года.

Ирина Пичурина