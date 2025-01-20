В первой очереди технопарка экосистемы «Космос» забронировано 53% площадей

В строящейся первой очереди технопарка экосистемы «Космос» в Новокольцовском районе Екатеринбурга уже занято 53% площадей, сообщил на пресс-конференции генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра. Всего площадь первой очереди составляет 15 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам гендиректора КРСУ Андрея Мисюры, планируемый объем инвестиций резидентов составит 800 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По словам гендиректора КРСУ Андрея Мисюры, планируемый объем инвестиций резидентов составит 800 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Мисюры, планируется, что строительство первой очереди будет завершено до конца 2025 года. «Проектная документация сейчас находится на государственной экспертизе, в марте начнутся строительно-монтажные работы»,— уточнил Андрей Мисюра, добавив, что строительство второй очереди технопарка также запланировано на 2025 год. Ее площадь составит 15 тыс. кв. м.

Как отметил господин Мисюра, планируемый объем инвестиций резидентов технопарка составляет 800 млн руб. Ввод первой очереди в эксплуатацию предполагает создание 225 рабочих мест.

Резидентами экосистемы «Космос» на данный момент являются крупнейшие банки страны, ведущие вузы Екатеринбурга (УрФУ, УГМУ и УГГУ), компания по производству медицинского оборудования «Медсинтез», производственное объединение «Инсистенс», группы компаний по производству микроэлектроники «Интеграция» и другие организации.

Экосистема «Космос» включает в себя технопарк и индустриальный парк, которые строятся в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, а также цифровую платформу, которая была презентована рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Инициатором создания экосистемы «Космос» выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Окончание строительства первой очереди технопарка планируется в 2025 году.

Анастасия Таначева