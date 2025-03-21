Протесты готовятся к выходным

В Анкаре и Стамбуле вопреки запретам властей вновь прошли уличные выступления в поддержку Экрема Имамоглу. Во второй день протестов в массовых акциях в основном участвовали молодые люди, в том числе студенты. В соцсетях сообщалось о разгоне митинга в Техническом университете в Анкаре и о применении водометов в Измире. В офисе президента Эрдогана, в свою очередь, опровергли сообщения о пострадавших. 20 марта к выступлениям присоединились лидеры турецкой оппозиции, которые призвали силовиков отказаться от применения силы. По данным МВД республики, в ходе выступлений были ранены шесть сотрудников полиции. Манифестанты объявили о планах вновь выйти на улицы в крупнейших городах 23 марта. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган в первом же публичном комментарии обвинил оппозицию в попытках политизировать дело в отношении Экрема Имамоглу. Но тысячи людей вновь после стычек с силовиками вышли на протесты в стамбульском муниципалитете Шишли. Несмотря на формальные ограничения, оппоненты власти заявили о готовности выдвинуть Имамоглу своим кандидатом в 2028-м. О таком решении объявил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель, рассказал журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу: «На протесты вышло очень много горожан. Толпы пытались прорваться через баррикады. Были столкновения. Озгюр Озель заявил, что с их стороны Экрем Имамоглу является единственным кандидатом в президенты от партии, несмотря на то, что он задержан. Состоялся митинг, также туда прибыл мэр Анкары Мансур Яваш. Именно он является вторым претендентом на пост главы государства от оппозиции, если получится так, что Экрем Имамоглу не сможет баллотироваться».

Флешмобы прошли в спальных районах 15-миллионного мегаполиса. Автомобилисты устроили шумовую завесу, а жители домов включали и выключали свет в квартирах и стучали во дворах половниками по металлической посуде. Это традиционная форма протеста, отмечает житель Стамбула Александр: «Все происходит, прямо как на масштабной свадьбе, когда гости включают-выключают свет, бьют в кастрюли. Люди таким образом выражают свою солидарность с участниками протестов.

В центральных районах еще активнее все происходило. Но в основном здесь стараются придерживаться мусульманских традиций, и протесты нарастают ближе к ночи».

Сообщалось, что в ходе нескольких локальных акций в университетских кампусах произошли столкновения с полицией. Между тем в министерстве юстиции Турции утверждают, что дело мэра не носит политического характера. По информации местного телеканала NTV, неформальный альянс «Городской консенсус» во главе с Имамоглу участвовал в тендерах, на которых якобы завышались цены, а работы в итоге не проводились. Для неполитизированного обывателя ситуация остается практически незамеченной, говорит жительница центра Стамбула Светлана: «Перекрыта только небольшая часть города. Четыре дня у нас запрещены митинги, и обстановка в городе безопасная».

Для кого-то происходящее — элемент борьбы за справедливость, для кого-то — бытовые неудобства, рассказал обитатель микрорайона в азиатской части мегаполиса Азат: «Действует запрет властей на проведение протестных акций. Но, несмотря на это, все равно люди выходят на улицы. Между тем даже в Telegram отправить сообщение, записать "кружочек", голосовое сообщение не удается. Другие мессенджеры тоже не работают. В метро несколько станций закрыли. В районе Ускюдар, к примеру, мы видели группу молодых людей, которые выкрикивали лозунги против Эрдогана. Кафе работают. Но на дорогах скапливаются очень большие пробки».

Акции с удвоенной силой могут возобновиться в воскресенье. Их анонсировали в 21 провинции и 14 крупнейших городах. При этом ясности с доказательствами обвинений в адрес Экрема Имамоглу к третьему дню после задержания больше не стало. По информации газеты Sabah, в деле мэра Стамбула речь может идти об ущербе в 560 млрд лир, что сопоставимо с годовым бюджетом города.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Стас Крючков