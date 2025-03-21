Герасимов посетил бойцов группировки «Центр» в зоне СВО

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов провел инспекцию группировки войск «Центр» на красноармейском направлении в зоне спецоперации. В ходе проверки господин Герасимов заслушал доклады командующего армией и других должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

В завершение работы начальник Генштаба подвел промежуточные итоги действий Центральной группировки и обозначил ее задачи в ближайшее время. Валерий Герасимов также вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе боевых действий на территории Донецкой народной республики.

11 марта сообщалось, что начальник Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Курск», где заслушал доклады касательно обстановки на этом направлении боевых действий.