Начальник генштаба Герасимов посетил группировку войск «Курск»

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов прибыл в расположение группировки войск «Курск». Он отметил успехи соединений и воинских частей в выполнении поставленных задач и наградил отличившихся бойцов.

Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц. Они сообщили о текущей обстановке и ходе выполнения задач. Начальник Генштаба отметил успехи военнослужащих и дал указания на дальнейшие действия.

В завершение визита он вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за «доблесть и мужество, проявленные в боях при освобождении Курской земли».

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На выходных российская армия перешла в наступление под Курском. За несколько дней было освобождено несколько населенных пунктов, включая Малую Локню и Черкасское Поречное, захваченных во время вторжения ВСУ в августе прошлого года. В результате наступательных действий российских войск к югу и северо-западу от города Суджа десятитысячная украинская группировка в Курской области вскоре может лишиться снабжения и попасть в окружение.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Заготовка для котла».