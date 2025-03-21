Трамп опроверг новости об ознакомлении Маска с планами войны против КНР

Президент США Дональд Трамп назвал совершенно ложным сообщение The New York Times о планах Минобороны США провести с главой Департамента эффективного госуправления Илоном Маском брифинг касательно потенциальной войны с Китаем. Он назвал публикацию позором и выдумкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters

«Фейковые новости снова взялись за дело, на этот раз провальная New York Times. Они сказали, что Илон Маск завтра отправится в Пентагон, чтобы его проинформировали о возможной "войне с Китаем". Какая нелепость»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. Он добавил, что обсуждение любых вопросов, касающихся КНР, не стоит на повестке предстоящей встречи.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американское Минобороны планирует провести встречу с господином Маском для обсуждения стратегии Вашингтона на случай военного конфликта между Китаем и США.

Министр обороны США Питер Хегсет также опроверг сообщение The New York Times. Он подтвердил встречу с Илоном Маском в Пентагоне, но заявил, что информация касательно обсуждения военных действий «на 100% ложная». В посте в социальной сети Х (заблокирована в России) он указал, что встреча будет неформальной, на ней будут обсуждаться «инновации, эффективность и умное производство».