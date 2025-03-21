Додик предложил разделить Боснию и Герцеговину

Необходимо достичь нового соглашения об устройстве Боснии и Герцеговины либо ее разделе мирным путем, убежден президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик. По его словам, нынешнее положение страны рассматривать невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amel Emric / Reuters Фото: Amel Emric / Reuters

«Босния и Герцеговина — нежеланная и невозможная страна, и единственным решением для нее является либо новое соглашение, либо разделение. Архитекторы Дейтонского соглашения завершили свою работу в тот день, когда они провели границу между энтитетами (образованиями.— "Ъ")»,— написал господин Додик в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Он добавил, что в дальнейшем ни одно решение центральных органов власти Боснии и Герцеговины не следует принимать без согласия Народной скупщины (парламента) энтитета. Сербия, в свою очередь, вернет себе принадлежавшие полномочия. «Республика Сербская никогда не имела большей поддержки в мире, чем сейчас. У нас прекрасные отношения с Россией и хорошие перспективы развития отношений с администрацией Трампа»,— заключил господин Додик.

На прошлой неделе стало известно о плане парламента РС принять новую конституцию. Предполагается, что республика из государственного образования в составе Боснии станет «государством сербского народа» с собственной армией и правом на отделение. В среду, 19 марта, боснийская полиция подтвердила наличие ордера на арест Милорада Додика. Его обвинили в «посягательстве на конституционное устройство страны».

Подробности — в материале «Ъ» «Республику Сербскую превращают в государство».