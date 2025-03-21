Площадь пожара на Краснодарской нефтебазе сократилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края сократилась с 10 тыс. кв. м до 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает краевое управление МЧС России.

Уточняется, что один из резервуаров полностью выгорел в пределах обвалования НПС, второй — продолжает гореть. Площадь возгорания увеличилась сегодня утром после взрыва паров нефтепродуктов. В результате пострадали два спасателя. В тушении было задействовано 456 человек и 181 единица специальной техники.

Атака на нефтебазу произошла в ночь на 19 марта. По информации Минобороны России, нападение случилось после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Владимир Путин объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что инцидент можно назвать саботажем договоренностей.