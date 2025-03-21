Астрономическую улицу в центре Казани частично перекроют до лета 2026 года
В Вахитовском районе Казани на улице Астрономической, 4, частично перекрыто движение автотранспорта до 19 августа 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В центре Казани дорогу частично перекрыто до лета 2026 года
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Причина перекрытия — установка временного ограждения для организации строительной площадки.
«Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике муниципальных и правовых актов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на нескольких участках улицы Батыршина движение ограничено до 31 мая.