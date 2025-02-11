На нескольких участках улицы Батыршина ограничат движение транспорта до 31 мая
В Казани на улице Батыршина будет введено ограничение движения транспорта на нескольких участках с 15 февраля по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Вводимые ограничения связаны с работами по реконструкции магистрального тепловода. Дорога будет перекрыта на следующих участках ул. Батыршина:
- на участке от дома № 18/20 до дома № 28а — частичное закрытие проезжей части и тротуара;
- на участке от дома № 28а до пересечения с улицей Чкалова — частичное закрытие проезжей части, тротуара, а также полное закрытие зеленой зоны разделительной полосы;
- в районе дома № 18/20 — полное закрытие на развороте.
Ранее сообщалось, что перекрытие движения по улице Айвазовского продлили до 14 февраля.