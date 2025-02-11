На нескольких участках улицы Батыршина ограничат движение транспорта до 31 мая

В Казани на улице Батыршина будет введено ограничение движения транспорта на нескольких участках с 15 февраля по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Вводимые ограничения связаны с работами по реконструкции магистрального тепловода. Дорога будет перекрыта на следующих участках ул. Батыршина:

на участке от дома № 18/20 до дома № 28а — частичное закрытие проезжей части и тротуара;

на участке от дома № 28а до пересечения с улицей Чкалова — частичное закрытие проезжей части, тротуара, а также полное закрытие зеленой зоны разделительной полосы;

в районе дома № 18/20 — полное закрытие на развороте.

Ранее сообщалось, что перекрытие движения по улице Айвазовского продлили до 14 февраля.

Артём Дергунов