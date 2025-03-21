Конор Макгрегор хочет баллотироваться в президенты Ирландии

Ирландский боец Конор Макгрегор объявил о планах баллотироваться на пост президента Ирландии и призвал соотечественников проголосовать за него. Выборы в стране должны состояться до 11 ноября 2025 года.

Макгрегор выступает с критикой миграционного пакта Евросоюза (ЕС), утвержденного в мае 2024 года. На его выполнение странам ЕС отведено два года. Пакт обязывает их принять определенное число просителей убежища, а в случае отказа страны должны помочь более сговорчивым реципиентам мигрантов средствами для их размещения (по €20 тыс. на человека).

Ирландия должна выполнить миграционный пакт ЕС к 12 июня 2026 года. Макгрегор считает, что этот вопрос надо вынести на референдум. «Кто, кроме меня, выступит против правительства? Любой другой кандидат, которого они попытаются выдвинуть, не сможет им противостоять. Но я буду! Как президент я бы вынес этот законопроект на референдум. Хотя я категорически против этого пакта, это не зависит ни от меня, ни от правительства... Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасем Ирландию!» — написал он в своем аккаунте в X.

Конору Макгрегору 36 лет, он бывший двойной чемпион UFC в полулегком (до 66 кг) и легком (до 70 кг) весе. На его счету 22 победы и 6 поражений. Его последним был бой в июле 2021 года на турнире UFC 264, когда он проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Дастину Порье.

В ноябре 2024 года суд присяжных Верховного суда Ирландии признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в отеле Дублина в декабре 2018 года. По решению суда спортсмен должен выплатить ей компенсацию в размере €250 тыс. В январе 2025-го ирландец стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании.

Подробности — в материале «Ъ» «От Конора Макгрегора требуют плату за секс».