Трамп подписал указ о начале ликвидации Министерства образования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения Министерства образования страны. В нем министру образования Линде Макмахон предписывается «принять все необходимые меры по обеспечению закрытия министерства образования и полностью передать полномочия в сфере образования штатам».

Министерство образования США, в отличие от аналогичных ведомств многих других стран, само образование не контролирует. Оно занимается распределением средств федерального бюджета на образование (дополнительное финансирование школ в бедных районах, программа по оплате образования детей-инвалидов и т.д.), контролирует выдачу студенческих займов и гарантирует равную доступность образования всем категориям населения.

Президент США не может ликвидировать федеральные министерства. Это право есть только у Конгресса. И если в Палате представителей у республиканцев есть необходимое для этого количество голосов, то в Сенате у представителей Республиканской партии только 53 места при необходимых 60 голосах «за» такой законопроект. А ни один из демократов в Сенате не демонстрировал желания поддержать действия президента, отмечает Reuters.

Решение о ликвидации министерства господин Трамп принял в рамках программы сокращения государственных расходов. Ранее он уже пытался закрыть правительственные программы и учреждения, такие как Агентство США по международному развитию (USAID). Но нынешний указ — первая его попытка закрыть ведомство министерского уровня.

Кирилл Сарханянц