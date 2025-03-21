Отношение долга к глобальному ВВП вернулось к росту

Объем средств, привлеченных правительствами и компаниями на финансовых рынках в 2024 году, составил $25 трлн, следует из ежегодного отчета ОЭСР о мировом долге. Показатель оказался на $10 трлн выше значения 2019 года и втрое больше уровня 2007 года (см. график).

Общий мировой долг по суверенным и корпоративным облигациям по итогам года превысил $100 трлн и, по прогнозу ОЭСР, продолжит расти в 2025-м. Ожидается, что в странах организации объем выпуска суверенных облигаций по итогам этого года составит рекордные $17 трлн. В 2024-м он оценивался в $16 трлн, в 2023-м — в $14 трлн. Новые заимствования будут необходимы развитым государствам главным образом для рефинансирования уже имеющихся долгов — заметная часть облигаций (на $13 трлн) будет выпущена именно ради этого. По оценке ОЭСР, обслуживание госдолга обходится развитым экономикам все дороже: расходы входящих в организацию стран в 2024-м составили максимальные с 2010 года 3,3% ВВП после 3% ВВП в 2023-м.

Впервые с 2020 года выросло и отношение глобального долга к мировому ВВП — до 84% после 82% в 2023-м. Для сравнения: в допандемийном 2019 году показатель оценивался в 72%. Прогнозируется, что в 2025-м он увеличится до 85%. В ОЭСР напоминают, что основная часть заимствований за последние 20 лет была потрачена на восстановление после кризиса 2008 года и пандемии. Теперь же заимствования должны способствовать не восстановлению, а росту экономик, отмечают в организации.

Отдельно в ОЭСР поясняют, что влияние энергоперехода на состояние мирового долга и уровня задолженности отдельных стран будет зависеть от того, кто возьмет на себя большую часть инвестиций: государство или частный сектор. По первому сценарию показатель отношения госдолга к ВВП в развитых странах вырастет на 25 процентных пунктов (п. п.), а в Китае — на 41 п. п. к 2050 году. Отметим, риски, которые могут реализоваться при попытке достижения климатических целей за счет расширения государственных вложений, обсуждаются последние несколько лет (см. “Ъ” от 4 октября 2023 года). Пока, впрочем, привлекательность климатических инвестиций для частных инвесторов сдерживается не вполне ясной отдачей и общей неопределенностью в мировой экономике.

Кристина Боровикова