Рынок показал уверенный рост жалоб

Несмотря на общее сокращение отказов в рассмотрении жалоб со стороны финомбудсмена, число оставленных без рассмотрения претензий с суммой требований более 500 тыс. руб. показало уверенный рост по итогам прошлого года. По словам экспертов, в такой ситуации для защиты прав клиенты вынуждены обращаться в суд, где вероятность положительного решения невысока, в отличие от суммы судебных расходов. В связи с этим число подобных жалоб продолжит расти, что указывает на необходимость законодательных изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2024 года число не принятых к рассмотрению обращений в службу финуполномоченного снизилось на 4,7% и составило 30,4 тыс. Вместе с тем объем оставленных без рассмотрения жалоб с суммой требований более 500 тыс. руб. вырос на 11,4%, до 9,1 тыс. Это следует из ежегодного отчета службы.

Общее количество жалоб на финансовые организации в службу финуполномоченного впервые за пять лет выросло на 1,7%, до 117,9 тыс. шт. Основная доля жалоб (86%) пришлась на сегмент страхования, в частности, по ОСАГО (почти 100 тыс. шт.). Жалобы на кредитные организации выросли на 13,7%, до 15,1 тыс. шт., обращения, связанные с МФО, снизились на 2%, до 1,7 тыс. шт.

Согласно закону «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», финомбудсмен рассматривает в досудебном порядке только те споры, где требования имущественного характера не превышают 500 тыс. руб. Исключение составляют споры по ОСАГО и с негосударственными пенсионными фондами — они рассматриваются независимо от объема требований. Однако, как отмечает директор петербургского офиса юридической компании «Митра» Алина Лактионова, при страховых случаях суммы ущерба часто превышают этот лимит. В частности, в число подобных жалоб входят жалобы по каско. «За последние пару лет существенно возросла стоимость автомобилей — как новых, так и подержанных. Это говорит о том, что возросли и страховые суммы по добровольным договорам страхования автотранспорта, лимиты возмещений, стоимость среднего убытка в данном сегменте страхования»,— отмечают во Всероссийском союзе страховщиков.

Вместе с тем, по словам экспертов, отказ финуполномоченного влечет серьезные негативные последствия для клиентов. Законом предусмотрено, что если гражданин с решением финомбудсмена не согласен или в приеме жалобы службой отказано, то он вправе продолжить отстаивать свои права в судебном порядке, отмечает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Но даже привлечение компетентного юриста, «работу которого тоже нужно будет оплатить, не гарантирует решения в пользу гражданина», тогда как досудебный порядок «для физлиц бесплатен, а сроки рассмотрения обращения регламентированы», добавляет она. По оценке советника юрфирмы «Легикон-Право» Алексея Некрасова, сумма затрат на ведение судебного процесса может составлять 100–700 тыс. руб.

В дальнейшем число подобных жалоб будет только увеличиваться, уверены эксперты. «Когда принимался закон, то все ориентировались на текущую экономическую ситуацию. Но с тех пор мы пережили несколько серьезных финансово-экономических потрясений, были свидетелями двух циклов повышения ключевой ставки. В этих условиях росли цены на финансовые продукты, а значит, увеличивалась и сумма имущественных претензий потребителя при нарушении его прав»,— поясняет Евгения Лазарева.

В связи с этим необходимо менять законодательство. «Без пересмотра размера имущественных претензий досудебный порядок урегулирования станет невозможным. Необходимо увеличить порог входа по досудебным имущественным спорам, которые может рассматривать финуполномоченный, до 1 млн руб.»,— считает госпожа Лазарева. Однако, согласно действующему законодательству, служба финуполномоченного не является субъектом законодательной инициативы и поэтому не может вносить изменений в закон. Вместе с тем, по словам госпожи Лазаревой, представители службы могут направить обращения в профильный комитет Госдумы, в Совет федерации, в правительство с просьбой внести необходимые поправки.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева, Ян Назаренко