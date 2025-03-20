Чемпион НБА снова стал первым

Самый титулованный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ее действующий чемпион «Бостон Селтикс» будет продан за рекордные для такого рода сделок $6,1 млрд. Покупателем выступит управляющий директор Symphony Technology Group Уильям Чисхолм. Цена «Селтикс» лишь на $50 млн больше предыдущего рекорда, установленного в 2023 году, когда команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс» была продана за $6,05 млрд. Отметим также, что в топ-10 самых дорогих продаж спортивных клубов девять мест занимают американские команды. Исключение — лондонский «Челси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч НБА «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» на стадионе TD Garden, 13 марта

Фото: David Butler II-Imagn Images / Reuters Матч НБА «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер» на стадионе TD Garden, 13 марта

Фото: David Butler II-Imagn Images / Reuters

В четверг один из владельцев клуба НБА «Бостон Селтикс» Уиклифф Грусбек распространил релиз, в котором сообщил, что самый титулованный клуб в истории НБА (на счету команды 18 чемпионских титулов, включая завоеванный в прошлом сезоне,— это на один больше, чем у «Лос-Анджелес Лейкерс») будет продан за рекордные для мирового спорта $6,1 млрд.

Новым владельцем команды станет управляющий директор Symphony Technology Group Уильям Чисхолм.

Официально сроки закрытия сделки и ее структура не называются. Но, по всей видимости, особых изменений по сравнению с первоначальным планом, детали которого известный баскетбольный обозреватель Билл Симмонс огласил еще летом прошлого года, не будет.

По информации Симмонса, патриарх семьи Грусбек 90-летний Ирвин Грусбек (в 2002 году он отдал за клуб $360 млн, что на тот момент было рекордом лиги) решил обналичить основной актив семьи, но с условием, что на первом этапе будет продан 51% акций, на втором, в 2028 году,— оставшиеся 49% бумаг. При этом вплоть до 2028 года гендиректором «Бостона» должен оставаться сын Ирвина Грусбека Уиклифф Грусбек, который и вел дела клуба.

Билл Симмонс сообщал также, что в сделке активно участвовало руководство НБА, настаивавшее на том, чтобы минимальная цена продажи составила $6 млрд (без утверждения совета управляющих НБА продажа невозможна). Много для пусть и титулованного, но не имеющего даже собственного стадиона клуба. Однако в лиге полагают, что продажа «Селтикс» должна стать неким ориентирам для будущих сделок. Лига вошла в стадию расширения, планирует создать команды в Лас-Вегасе и Сиэтле и хотела бы продать каждую из франшиз как раз за $6 млрд.

Прежний рекорд стоимости спортивного клуба продержался менее двух лет. Установлен он был в 2023 году, когда команда НФЛ (американский футбол) «Вашингтон Коммандерс» была продана за $6,05 млрд, сместив с первой позиции «Челси».

Лондонцы лидировали с 2022 года, когда консорциум, возглавляемый американским предпринимателем Тоддом Бёли, согласился заплатить за «Челси» (он почти два десятилетия принадлежал Роману Абрамовичу) в общей сложности £4,25 млрд ($5,5 млрд). Правда, сделка была структурирована так, что собственно за клуб Бёли заплатил £2,5 млрд ($3,245 млрд), а остальное составили принятые им обязательства по вложениям в его развитие. Но как бы то ни было, а деньги он потратил.

При этом «Челси» был и остается единственным неамериканским клубом, присутствующим в топ-10 рейтинга самых дорогих продаж спортивных клубов (теперь он занимает третье место). На четвертом и пятом местах расположились «Денвер Бронкос» (НФЛ) и «Финикс Санс» (НБА) — $4,7 млрд и $4 млрд соответственно. Далее следуют: «Милуоки Бакс» (НБА) — $3,5 млрд, «Нью-Йорк Метс» (Главная лига бейсбола, MLB) — $2,4 млрд, «Бруклин Нетс» (НБА) — 2,35 млрд, «Каролина Пантерс» (НФЛ) — $2,2 млрд, «Хьюстон Рокетс» (НБА) — $2,15 млрд.

Александр Петров