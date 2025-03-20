Муфтий Аляутдинов опроверг слухи об исполнении «Sigma Boy» в «Шатре Рамадана»

Информация о выступлении исполнительниц хита «Sigma Boy» у мечети на Поклонной горе в Москве является фейком и провокацией, сообщил зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий столицы Ильдар Аляутдинов. Концерт якобы планировалось провести в воскресенье, 23 марта, в «Шатре Рамадана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости

«Данный анонс — это дело рук провокаторов, исламофобов и шовинистов, стремящихся расколоть российское общество. В данном случае свое слово должны сказать компетентные органы»,— рассказал «РИА Новости» господин Аляутдинов.

Он пояснил, что «Шатер Рамадана» — это благотворительный проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а среди его участников есть военнослужащие СВО и их семьи, а также ветераны войны и труда.

«Sigma Boy» стал вирусным треком, набрав десятки миллионов прослушиваний по всему миру. Сразу после выхода песня вызвала волну критики не только у западных политиков, но и у православных активистов в России. В сообществе «Сорок сороков», например, сочли творчество юных петербургских исполнительниц угрозой традиционным ценностям, а их образы — излишне «сексуализированными».

Подробности — в материале «Ъ» «Sigma Boy везде не свой».