Власти Британии оштрафовали LME за остановку торгов никелем в 2022 году

Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании оштрафовало Лондонскую биржу металлов (LME) на 9,2 млн фунтов за приостановку торгов никелем в марте 2022 года. Это первые в истории FCA санкции в отношении какой-либо биржи.

Цены на никель взлетели после начала военной операции России на Украине 28 февраля 2022 года. А уже 8 марта они преодолели отметку в $100 тыс. за тонну, увеличившись вдвое с момента закрытия торгов 7 марта. После этого руководство биржи остановило торги, отменило все сделки трейдеров за 8 марта и возобновило торговлю никелем на бирже лишь через восемь дней.

Позднее иски к LME подали несколько инвестфондов, обвинив руководство биржи в незаконной остановке торгов и упущенной выгоде и требуя денежной компенсации. А в марте 2023 года FCA начало расследование в отношении биржи.

В постановлении FCA говорится, что биржа не обеспечила стабильную торговлю активами в условиях серьезных колебаний рынка. Другими словами, биржа наказана за то, что вообще допустила столь резкие колебания котировок и не приостановила торги раньше.

Кирилл Сарханянц