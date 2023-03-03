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Коммерсантъ FM
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Власти Великобритании начали расследование в отношении LME за приостановку торгов никелем в 2022 году

Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании объявило о начале расследования в отношении Лондонской биржи металлов (LME). Оно связано с приостановкой торгов никелем на бирже 8 марта 2022 года.

«FCA проанализировало события, связанные с приостановкой торгов никелем, и начало проверку некоторых действий LME, а также систем и средств контроля, действовавших в период с 1 января 2022 года по момент приостановки торгов 8 марта 2022 года»,— говорится в сообщении регулятора.

LME приостанавливала торги никелем в марте 2022 года из-за «беспрецедентного» роста цен на металл. 8 марта цена на никель впервые превысила $100 тыс. за тонну, поднявшись за первую неделю месяца на $72 тыс. Всплеск цены на никель был спровоцирован событиями на Украине. Крупнейшим производителем никеля в мире является российский «Норникель».

В итоге торги никелем на LME оказались заморожены более чем на неделю. Это был первый случай приостановки торгов металлом на LME с 1985 года, когда Лондонская биржа остановила торги оловом, раскрыв картельный сговор.

В апреле прошлого года FCA Великобритании и Банк Англии объявили, что проведут проверку деятельности LME в связи с решением остановить торги никелем.

В сегодняшнем сообщении FCA говорится, что LME внесла ряд изменений в свою систему контроля и взяла на себя обязательства по проведению реформ, основываясь на рекомендациях регуляторов. Тем не менее управление решило провести расследование, чтобы установить цепочку событий и причины приостановки торгов.

Кирилл Сарханянц

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