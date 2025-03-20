Сервисы проката электросамокатов возобновили работу в Москве

В Москве сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу из-за возвращения «стабильной плюсовой температуры», сообщили в столичном дептрансе. Ранее ведомство сообщало о приостановке проката из-за минусовых температур и снегопада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Возобновление проката Агентству городских новостей «Москва» подтвердили в сервисах кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh. «Включили. Если погода снова испортится — выключим»,— заявили агентству в «МТС Юрент».

17 марта прокат был приостановлен из-за ухудшения погодных условий. В дептрансе пообещали возобновить работу сервисов с возвращением плюсовой температуры. Сегодня, 20 марта, ночью в Москве фиксировалась температура от 0 до -2, днем — от +6 до +8.

Об открытии сезона проката в дептрансе сообщили 15 марта. Тогда в ведомстве отмечали, что в этом году сезон открыт на неделю раньше из-за «прихода в город климатической весны». На старте жителям Москвы и Подмосковья были доступны 60 тыс. электросамокатов и 9 тыс. электровелосипедов.

Полина Мотызлевская