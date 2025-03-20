Дронов отправляют в доставку

Власти хотят запустить доставку дронами товаров из Китая. Получать экспресс-посылки беспилотниками смогут жители приграничных районов Дальнего Востока. С предложением выступило Минвостокразвития, идею поддержали в Совете федерации. Как пишут хабаровские СМИ, дроны будут доставлять негабаритные грузы до 50 кг. С китайских маркетплейсов можно будет заказать электронные устройства, запчасти, лекарства и другие товары. В Амурской области уже началась подготовка к реализации проекта. Тестовые полеты будут выполнять через реку Амур из китайского Хэйхэ в Благовещенск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ожидается, что за счет автоматизации и скорости цена трансграничных перевозок снизится. Однако стоимость создания специальной инфраструктуры пока не приводится. Идея выглядит эффектно, но в ее эффективности пока есть сомнения, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семко: «Этот проект, конечно, очень веселый, но представляется не в полной мере реалистичным. Такого рода доставка ограничена множеством правил. Неопределенность с их статусом, например, что это будет — посылки для личного потребления, посылки электронной торговли?

Как они будут растаможиваться — в воздухе или на земле? Если придется их растаможивать, преимущество скорости, которое получает такой способ доставки, может быть уничтожено тем, что потратится большее время на оформление.

Аудитория не очень большая, нет такой высокой востребованности в экспресс-доставке из Китая в Россию. Если там предполагается инфраструктура, то построить площадку прямо на складе особенного труда не составит. Но на самом деле высокоэффективных механик доставки дронами заказов для физических лиц не существует. В большинстве случаев они находятся на стадии тестирования в отдельных регионах с массой ограничений. Тем более, если эти полеты будут трансграничными, это может обернуться такой волокитой, что проект потеряет смысл».

Как будут выглядеть таможенные процедуры? Руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум» Ольга Анохина допускает, что для проверки китайских дронов на границе могут организовать специальное место посадки: «У нас есть граница со столбами, пограничниками, и есть таможенная граница. Поэтому, скорее всего, они будут прибывать на границу и с границы запускаться. Но для этого нужна какая-то территория, зона таможенного или пограничного контроля. Если пограничники решат этот вопрос, тогда, конечно, логистика будет проще: приобрели беспилотник и его используем без человеческого фактора. А таможенники все равно будут их проверять, особенно первое время. Наверняка эти дроны будут учитываться Системой управления рисками, но внутри государства это все можно отладить».

У беспилотной доставки есть мировой опыт. Например, десять лет назад компания Amazon выполнила первый полет в Великобритании. С 2016 года африканская Руанда получает по воздуху медицинские товары, а в штате Миннесота в 2014-м американская пивоварня наладила поставки пива любителям зимней рыбалки на озере Вакония. В 2022-м «Почта России» запускала аналогичный эксперимент по доставке грузов до 30 кг в Чукотском, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Камчатском крае. В этом году его действие решили продлить еще на три года. Важно, чтобы трансграничные полеты выполнялись в правовом поле, напоминает сооснователь платформы Digital VED Анна Фомичева:

«Главное, чтобы контрабанда не начала весело и замечательно перелетать теперь. Мало того, что она проезжает через Киргизию, Казахстан и через еще автопереходы периодически, в том же Уссурийске до сих пор она едет. Теперь еще они дронами начнут возить. То есть хочется, чтобы это находилось в каком-то легальном поле. Когда речь идет о чем-то неизведанном в плане доставки, я отношусь к этому с опаской. И я бы не сказала, что подобный проект пользуется популярностью в самом Китае. Я сталкивалась с такой доставкой в Шанхае и Гуанчжоу. Они используют дронов в основном для доставки товаров с маркетплейсов. И я бы хотела, чтобы у нас они тоже использовались для доставки с Wildberries и Ozon, нашим предпринимателям внутри страны, чтобы "Почта России" начала это делать, ведь они это анонсировали. Для того, чтобы конечный потребитель получал быстрее товары с маркетплейсов — вот это круто».

В Совете федерации ожидают, что проект с беспилотниками в будущем станет частью большой логистической цепочки между Россией и Китаем. В рамках торгового сотрудничества страны также обсуждают возможность перевозок на грузовиках, которые оснащены технологиями искусственного интеллекта.

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Анна Кулецкая