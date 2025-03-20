Минфин зрит в корни

На фоне рекордных цен на золото правительство готовится ужесточить надзор за недропользованием в сфере добычи драгметаллов. Минфин предложил ограничивать в доступе к недрам пользователей, которые при наличии бесплатной лицензии на геологоразведку занимаются аффинажем или неучтенной добычей на участках с наиболее высоким содержанием металла. Но в отрасли опасаются, что инициативы могут затруднить и без того непростую процедуру получения разрешения на геологоразведку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Варваринское золоторудрое месторождение

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Варваринское золоторудрое месторождение

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Минфин разработал законопроект для борьбы с неправомерным недропользованием в сфере добычи драгметаллов. Документ опубликован 20 марта на портале правовой информации, публичные обсуждения продлятся до 2 апреля.

Речь идет о пользователях, которые под видом геологоразведочных работ, лицензия на проведение которых выдается бесплатно, отрабатывают наиболее богатые участки, «получая сверхприбыли, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося непоправимый вред месторождениям». Оставшиеся части месторождения в итоге не разрабатываются и не представляют интереса для других хозяйствующих субъектов, поскольку становятся нерентабельными. Это наносит государству существенный имущественный вред, говорится сводном отчете об оценке регулирующего воздействия.

Законопроект предлагает обязать пользователей недр, связанных с добычей драгметаллов, представлять сведения об их содержании в сырье, обороте сырья и продуктов его переработки в ГИИС ДМДК.

В случае непредставления таких сведений право пользования участками должно быть ограничено. Аналогичная мера должна применяться к пользователям, в отношении которых вынесено постановление об административном наказании за незаконную добычу драгметаллов. Кроме того, Минфин предлагает запретить аффинаж золота, добытого в результате геологоразведки.

Как отмечается в сводном отчете, принятие законопроекта позволит не допустить на рынок нелегальное золото, что сделает отрасль прозрачнее и привлекательнее для инвестиций. В Минприроды переадресовали вопросы “Ъ” в Минфин, где комментарий не предоставили. Крупные золотопромышленники “Ъ” не ответили.

Это не первое за последнее время предложение Минфина по ужесточению контроля за рынком драгметаллов.

В октябре 2024 года министерство подготовило законопроект, который обязывает аффинажные заводы отслеживать цепочку поставок ГИИС ДМДК и также ограничивать прием драгметаллов, если сведения о них в ГИИС ДМДК не позволяют подтвердить легальность происхождения. Законопроект проходит оценку регулирующего воздействия. Контроль за недропользованием также ужесточался. К примеру, в конце 2023 года принят закон об увеличении штрафов за затягивание геологоразведочных работ.

328 тонн золота было легально добыто в РФ по итогам 2024 года, по оценкам АКРА

По оценкам АКРА, в 2024 году в РФ было добыто 328 тонн золота, что на 2% больше, чем годом ранее. Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что объем нелегальной добычи золота в России можно оценить на уровне 20–25 тонн в год. Часть из него представлена деятельностью черных старателей, часть — выборочной отработкой запасов в ходе геологоразведки. По его словам, высокие цены на золото в сочетании с ограниченными возможностями для официальной занятости в ряде регионов РФ и наличием «серых покупателей» стимулируют нелегальную добычу. Но, указывает эксперт, такая деятельность носит сезонный характер.

Внимание к сектору регуляторов растет на фоне рекордных цен на золото.

19 марта фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) установил новый исторический максимум, превысив $3050 за тройскую унцию. 20 марта котировки корректировались до $3044,8 за унцию. Цены на золото обновляют рекорды в условиях высокой инфляции в мире, геополитической нестабильности и недоверия к основным резервным валютам, отмечается в обзоре АКРА.

Собеседники “Ъ” в отрасли опасаются, что законопроект может создать дополнительные трудности для добросовестных участников рынка, затруднив и без того непростую процедуру получения разрешения на геологоразведку. А снижения нелегальной добычи, отмечают источники “Ъ”, в результате не произойдет.

Шеф-редактор отраслевого журнала «Золото и технологии» Михаил Лесков поясняет, что геологоразведка предполагает отбор проб и чем более неравномерное содержание золота, тем больший объем требуется отобрать. А чем больший объем проб отбирается, тем больший объем золота извлекается, но назвать это добычей нельзя, продолжает он. По словам эксперта, для восполнения сырьевой базы и без того существует множество препятствий. Рекорды, отмечает господин Лесков, бьет не только стоимость золота, но и ключевая ставка, дефицит кадров и себестоимость производства.

Полина Трифонова