С платной трассы сняли первую пробу

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подвели итоги первого месяца работы по новым правилам Московского скоростного диаметра (МСД) — идущей с севера на восток и юг города трассы. С 15 февраля там стали взимать плату в 5 руб. за движение по каждому из девяти участков. В ЦОДД сообщили, что это привело к разгрузке МСД на 14% в часы пик (или на два-три балла по шкале «Яндекса»). Количество машин на трассе снова вырастет через год-полтора, прогнозирует эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытый надземный пешеходный переход на МСД

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Открытый надземный пешеходный переход на МСД

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об итогах первого месяца работы МСД по новым правилам рассказали ТАСС в пресс-службе ЦОДД. Напомним, что с 15 февраля 2025 года трассу поделили на девять участков и стали взимать плату в будни за проезд по каждому из них (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) — 5 руб. с машины. Движение по МСД фиксируется камерами, а владельцу автомобиля приходит счет за проезд в пятидневный срок.

Спустя месяц в утренние и вечерние часы число автомобилей на трассе снизилось на 14% (на 66 тыс.), а загруженность магистрали — на 2–3 балла.

В ЦОДД уточнили, что чуть больше половины автомобилистов предпочли двигаться по «альтернативным маршрутам» (на МКАД или по внутрирайонным дорогам), остальные пересели на общественный транспорт.

Неплательщикам грозит штраф в 3 тыс. руб., юрлицам — 10 тыс. руб. (по ст. 10.13 КоАП Москвы). В первый месяц действия новых правил было выписано 22,8 тыс. штрафов, около половины из них были прекращены в связи с оплатой проезда в 20-дневный срок (такая опция, напомним, существует на всех платных дорогах).

МСД — 68-километровая трасса, объединяющая Северо-Западную и Юго-Восточную хорды. Магистраль связывает север, восток и юг города (насчитывает 140 мостов, тоннелей и эстакад). Движение по основному 40-километровому участку МСД было открыто в сентябре 2022 года. Южная часть МСД еще достраивается. 13 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале строительства еще одного тоннеля.

Напомним, что в январе 2023 года столичные власти ввели плату за проезд по МСД для транзитного транспорта (950 руб. за поездку по всему диаметру). Автовладельцы из Москвы и Московской области продолжили ездить бесплатно. Решение в мэрии объясняли ростом трафика на трассе. Изменение правил проезда в феврале 2025 года (введение платного проезда уже для всех автовладельцев) чиновники объяснили так же. В департаменте транспорта Москвы говорили, что без введения платы пробки на МСД «в критически загруженные часы» достигнут 7–8 баллов уже в этом году и 9 баллов — в 2026 году.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков вспоминает, что при запуске МСД ставилась цель разгрузить соседние дороги и трассы, в частности МКАД. «А теперь мы разгружаем уже МСД, делая его платным. А трафик, получается, опять должен уходить на маленькие улочки или на МКАД»,— рассуждает господин Кадаков. Он призывает строить больше магистралей внутригородского транзита, «которых в городе катастрофически не хватает», а также жалуется на неудобство сайта МСД, где можно выбрать лишь конкретную дату проезда, но нельзя оплачивать, скажем, поездки за неделю.

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин связывает падение трафика на 14% на МСД с «шоковым эффектом» от ввода платы за проезд.

«Этот эффект недолгий. Потому что когда в Москве час парковки может стоить 450 руб., то цена проезда по МСД (45 руб. за весь диаметр.— “Ъ”) — это очень скромные деньги»,— говорит господин Блинкин. Эксперт полагает, что через год-полтора количество машин на этой трассе вновь вырастет. Накануне введения платного проезда в транспортном комплексе Москвы говорили о возможности введения дифференцированных тарифов (имея в виду, что цены за проезд будут повышаться в зависимости от загруженности МСД), но когда это планируется сделать (и планируется ли вообще), власти пока не сообщали.

Александр Воронов