Нижневартовский стрелок, удерживавший трехлетнего сына, осужден на 13,5 лет

Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор Владимиру Широкову, признав его виновным в незаконном лишении свободы, угрозе убийством, хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти, заведомо ложном сообщении об акте терроризма и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 213, п. «г», «д» ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст 207, ст. 317 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

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Владимиру Широкову назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы. Первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 9 марта 2023 года в Нижневартовске Широков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно удерживал своего трехлетнего сына и угрожал самоубийством. После обращения супруги обвиняемого в полицию, жильцы дома были эвакуированы.

Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь квартиры, Широков открыл стрельбу с балкона в сторону силовиков. В результате переговоров мужчина сдался и отдал ребенка.

Впоследствии выяснилось, что Широков являлся членом «Единой России» и бывшим работником муниципального учреждения. Он был исключен из партии после инцидента. Ранее, в феврале 2023 года, Широков был уволен с должности из-за злоупотребления алкоголем.

Полина Щуцкая