Единоросс спустил курок

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) мужчина незаконно удерживал маленького сына и угрожал совершить самоубийство, а затем открыл стрельбу с балкона в сторону силовиков. Позже стало известно, что стрелком оказался член «Единой России» Владимир Широков, которого после инцидента исключили из партии. В результате переговоров он сдался и добровольно отдал сына. Окружной СКР возбудил уголовное дело по двум статьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимира Широкова из Нижневартовска задержали

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Владимира Широкова из Нижневартовска задержали

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент в доме на ул. Северной, 50Б в Нижневартовске произошел утром в четверг, 9 марта. В пресс-службе УМВД по Югре «Ъ-Урал» рассказали, что в полицию изначально обратилась супруга Владимира Широкова, которая сообщила, что ее муж находится в «неадекватном состоянии», удерживает в квартире трехлетнего сына и угрожает совершить самоубийство.

После этого соседей — 16 жильцов дома, включая двоих детей, оперативно эвакуировали в пункт временного размещения граждан, развернутый на базе школы №42, а сам многоэтажный дом оцепили силовики. На крыше соседнего дома, по сведениям «Ъ-Урал», работал снайпер.

В полиции уточнили, что мужчина, угрожавший убить себя, находился в состоянии алкогольного опьянения и был вооружен. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь квартиры, Владимир Широков начал стрелять с балкона на улицу, в том числе в сторону сотрудников правоохранительных органов, ни в кого при этом не попав.

Позже, по данным telegram-канала Shot, югорчанин потребовал, чтобы с ним поговорили несколько человек, в том числе председатель СК РФ Александр Бастрыкин. На аудиозаписи, опубликованной telegram-каналом, мужчина заявляет, что ему «не нужны деньги», Но он хочет рассказать, кто «ворует данные региональном отделении в пользу украинской ЦИПсО». Владимир Широков якобы также потребовал «повесить на городской площади» председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова, руководителя аппарата думы Елену Пирогову, депутата ХМАО Анатолия Дубовика и депутата Думы Тюменской области Владимира Фомина.

В результате переговоров, к которым подключали супругу и мать Владимира Широкова, мужчина согласился сдаться и отпустить сына. В результате инцидента ни один человек не пострадал.

Губернатор Югры Нататья Комарова, прибывшая в Нижневартовск, сообщила, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас мальчик находится с матерью и старшей сестрой. «Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону этого инцидента, под опекой учреждений здравоохранения»,– отметила глава региона.

СУ СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Дело находится на контроле у главы югорского следственного управления Михаила Мокшина и прокуратуры Нижневартовска.

Впоследствии стало известно, что Владимир Широков – бывший работник муниципального учреждения и член «Единой России». С должности замначальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества учреждения его уволили в феврале 2023 года. По информации «Ъ-Урал», из-за злоупотребления алкоголем. Из партии же его исключили сегодня, 9 марта после инцидента. «Он давно не занимает никаких руководящих должностей в “Единой России” и “Молодой гвардии” и с сегодняшнего дня не является членом партии»,– отметили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, в мае 2021 года похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Тогда бывший милиционер Сергей Болков, удерживающий в квартире знакомого по фамилии Громов, открыл стрельбу из карабина по прохожим из своей квартиры в Екатеринбурге. По итогу он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. В феврале 2022 года Сергея Болкова приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Илья Смирнов