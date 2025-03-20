Bloomberg: Турция добилась исключения российского газа из санкций

Турция смогла продлить освобождение от санкций США в отношении российского газа. Таким образом страна сможет продолжать производить закупку энергоресурсов у России, сообщило Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Специальное разрешение США для турецкой стороны должно было истекать 20 марта. По данным агентства, Турция по-прежнему зависит от поставок российского газа — более 45% этого ресурса страна покупает у России.

Газпромбанк был внесен в санкционный список США 21 ноября. Через компанию с 2022 года оплачивался газ, который поставляли странам Европы. Однако 20 декабря США предоставили для Турции временное исключение из санкций.

До этого, 19 декабря, глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что стране было предоставлено аналогичное исключение, так как Венгрия также получает большую часть газа из России.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Санкции пропускают газ».